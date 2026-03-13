Команда Трампа не просчитала перекрытие Ормузского пролива Ираном — инсайдеры

По словам инсайдеров, команда Трампа не просчитала худший сценарий войны с Ираном, и когда именно он и произошел, готового плана действий у них не нашлось.

Перекрытие Ормузского пролива Ираном застало Трампа врасплох

Планируя военную операцию против Ирана, Дональд Трамп и его команда неверно оценили готовность Тегерана идти на эскалацию. В частности для Белого дома и Пентагона стало сюрпризом решение иранцев перекрыть Ормузский пролив.

Об этом пишет CNN со ссылкой на нескольких информированных собеседников.

По словам источников, Совет национальной безопасности при президенте США не смог полностью учесть то, что некоторые чиновники назвали худшим сценарием, с которым сейчас сталкивается американская администрация.

Собеседники издания утверждают, что анализ и прогноз возможных рисков подобной операции от Министерства энергетики и Казначейства, являвшихся неотъемлемыми элементами процесса принятия решений при предыдущих президентах, на этот раз были "второстепенными соображениями".

Отмечается, что министр финансов Скотт Бессент и министр энергетики Крис Райт были привлечены на этапе планирования операции против Ирана, но окончательное решение Трамп принимал в узком кругу близких советников, и оговорки о потенциальных экономических последствиях в случае закрытия второго плана просто отодвинули на план.

По словам американских чиновников, теперь понадобятся недели, чтобы даже экстренные меры, такие как конвоирование танкеров через пролив в сопровождении военных кораблей, могли исправить ситуацию.

Дипломаты и бывшие чиновники США в разговоре с CNN признались, что ситуация с фактическим закрытием Ормузского пролива смутила и удивила их.

Планирование, как предотвратить именно этот сценарий — невозможное, как это долго казалось — десятилетиями было основополагающим принципом политики национальной безопасности США. Я ошеломлен, — сказал бывший американский чиновник, работавший при президентских администрациях как республиканцев, так и демократов.

По данным нескольких источников, во время недавнего закрытого совещания члены Конгресса набросились на чиновников администрации Трампа из-за отсутствия оперативного плана по разблокированию судоходства в проливе. И хотя представители команды президента отрицали отсутствие плана, источники говорят, что нет никаких признаков того, что существуют какие-нибудь ближайшие решения проблемы.