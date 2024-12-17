Командир 211 понтонно-мостової бригади отримав підозру у зловживанні службовим становищем

16 грудня 2024 року прокуратура відкрила досудове розслідування щодо посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ. Їх підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень військовими посадовими особами.
Головні тези:
- Прокуратура відкрила досудове розслідування у 211 понтонно-мостовій бригаді через зловживання владою посадовими особами.
- Військові можливо застосовували фізичне насильство до підлеглих, вимагали кошти та перевищували дисциплінарну владу.
- Журналісти виявили корупційні схеми та знущання над військовослужбовцями у бригаді, що призвело до проведення досудового розслідування.
- Генеральний штаб Збройних Сил України реагував на оприлюднені факти та направив комісію для перевірки порушень у 211-й бригаді.
Що відомо про розслідування
Як зазначають правоохоронці, розслідування стосується можливих протиправних дій офіцерів, зокрема:
застосування фізичного насильства до підлеглих в умовах воєнного стану;
вимагання коштів;
перевищення дисциплінарної влади.
У справі аналізуються матеріали службових перевірок, проведених Головною інспекцією Міноборони, а також інформація з медіа та соціальних мереж. Досудове розслідування доручено слідчим Територіального управління ДБР у Львові.
Крім того, командиру бригади висунуто підозру за зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва. Вилучено документацію та інші докази протиправної діяльності.
Досудове розслідування у справі проводять підрозділи Нацполіції України.
Що цьому передувало
16 грудня журналісти Української правди оприлюднили розслідування, в якому розкрили корупційні схеми, побори та знущання над військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади, що базується в Тернопільській області.
Журналісти також повідомили, що бригадою керує полковник Олег Побережнюк. Його похресник, який обіймав посаду командира взводу в першому батальйоні, був причетний до знущань і вимагань грошей у підлеглих.
Генеральний штаб Збройних Сил України оперативно відреагував на оприлюднені факти. До 211-ї бригади направлено комісію Військової служби правопорядку для перевірки можливих порушень та знущань з бійців.
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