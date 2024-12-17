Командир 211 понтонно-мостової бригади отримав підозру у зловживанні службовим становищем

16 грудня 2024 року прокуратура відкрила досудове розслідування щодо посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ. Їх підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень військовими посадовими особами.

Що відомо про розслідування

Як зазначають правоохоронці, розслідування стосується можливих протиправних дій офіцерів, зокрема:

застосування фізичного насильства до підлеглих в умовах воєнного стану;

вимагання коштів;

перевищення дисциплінарної влади.

У справі аналізуються матеріали службових перевірок, проведених Головною інспекцією Міноборони, а також інформація з медіа та соціальних мереж. Досудове розслідування доручено слідчим Територіального управління ДБР у Львові.

Крім того, командиру бригади висунуто підозру за зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Встановлено, що восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих для будівництва власного будинку на Хмельниччині. Замість виконання службових обов’язків у зоні бойових дій, військові працювали на будівництві, хоча офіційно були відряджені на Миколаївщину. При цьому вони отримали зарплату та бойові виплати на суму близько одного мільйона гривень. Поширити

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва. Вилучено документацію та інші докази протиправної діяльності.

Досудове розслідування у справі проводять підрозділи Нацполіції України.

Що цьому передувало

16 грудня журналісти Української правди оприлюднили розслідування, в якому розкрили корупційні схеми, побори та знущання над військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади, що базується в Тернопільській області.

За даними видання, командування бригади застосовувало фізичне насильство до військових, вимагало гроші та погрожувало відправити їх на передову без належної підготовки. Один із військовослужбовців заявив, що його прив’язували до дерев’яного хреста та піддавали тортурам. Поширити

Журналісти також повідомили, що бригадою керує полковник Олег Побережнюк. Його похресник, який обіймав посаду командира взводу в першому батальйоні, був причетний до знущань і вимагань грошей у підлеглих.