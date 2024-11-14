За матеріалами ДБР та СБУ та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора 14 листопада оголошено про підозру у державній зраді чинному народному депутату України. Правоохоронці викрили його на завданні шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України.
Головні тези:
- Народний депутат України отримав підозру у державній зраді за поширення неправдивої інформації та заклики до зміни меж території та державного кордону України.
- Депутат використовував російську пропаганду для поширення своїх поглядів та мав контакти з представниками посольства Білорусі.
- Євгеній Шевченко, звинувачений у державній зраді, відомий своєю проросійською позицією на політичній арені.
- Дії Шевченка можуть призвести до позбавлення його волі на до 15 років з конфіскацією майна, згідно з кримінальним кодексом України.
- Події навколо Євгенія Шевченка стали важливим кроком у боротьбі з діями, що загрожують національній безпеці та державній цілісності України.
Нардеп отримав підозру у державній зраді
Як підтвердила комплексна психолого-лінгвістична та військова експертиза, депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.
Так, у 2021 році він публікував неправдиву інформацію щодо відсутності загрози повномасштабного вторгнення РФ з території республіки Білорусь.
Він також говорив про неправильність та недоцільність теперішнього зовнішнього та внутрішнього політичного курсу нашої держави. Нардеп дискредитував чинну владу, викривляючи факти та події в країні, та публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України.
У програмах депутат поширював інформацію, яка утверджувала в масовій свідомості думку про те, що начебто українська влада довела країну до повного краху, втрати територій та людей, та неспроможна досягти миру. Також нардеп нав’язував думку, що Україна вже не здатна перемогти та повинна йти на переговори з Росією на будь-яких умовах.
Він також поширював інформацію, спрямовану на дискредитацію західних партнерів та європейських цінностей. Зокрема, він говорив, що Захід втручається не лише у внутрішні справи України й спричинив у країні війну, а й намагається шляхом впливу на вибори підірвати стабільність в Грузії та Молдові.
Слідством також встановлені його контакти з представниками посольства республіки Білорусь після того, як він у вересні 2020 року з прапором цієї країни зайшов на трибуну парламенту. Він неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесових, політичних структур та навіть з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком. Посилаючись саме на цю зустріч, депутат поширював ідею відсутності загрози нападу російських військ з території Білорусі тощо.
«Режим сприяння» з боку білоруської влади дозволив депутату за пів року отримати 1,5 млн євро чистого прибутку. Водночас в Україну він зміг перевести лише 500 тис євро. Решту не вдалося отримати у зв’язку з блокуванням сумнівних транзакцій з боку фінансового моніторингу одного з європейських банків.
Також зафіксовано, що за цей час депутат придбав та оформив на родичів три елітних авто загальною вартістю 500 тис дол США.
Депутат підозрюється у вчиненні державної зради, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Хто такий Євгеній Шевченко
Українські медіа з власних джерел дізналися, що цей народний депутат — Євгеній Шевченко.
Євгеній Шевченко народився 4 травня 1972 року в Мелітополі. Закінчив Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) за кваліфікацією "юрист".
Підприємець. Раніше працював електриком у колгоспі. Обіймав керівні посади в компаніях "Eurocape New Energy", "ECE Projektmanagement G.m.b.H", "Агросталь", "Цветмет".
Також, згідно з аналітикою "Чесно", увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9 скликання.
Шевченко відомий своєю проросійською позицією ще перед повномасштабним російським вторгненням та негативним ставленням до Революції гідності. Неодноразово був гостем телеефірів каналу забороненого нині каналу "112 Україна" та брав участь у прямих трансляціях на російських пропагандистських телеканалах.
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