Народный депутат Украины получил подозрение в государственной измене

По материалам ГБР и СБУ и процессуального руководства Офиса Генерального прокурора 14 ноября объявлено о подозрении в государственной измене действующему народному депутату Украины. Правоохранители разоблачили его на нанесении ущерба обороноспособности и информационной безопасности Украины.
Главные тезисы
- Народному депутату Украины Евгению Шевченко было объявлено подозрение в государственной измене за распространение ложной информации и призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.
- Действия Шевченко, включая использование российской пропаганды и контакты с посольством Беларуси, могут привести к лишению свободы до 15 лет с конфискацией имущества согласно уголовному кодексу Украины.
- Депутат распространял информацию, направленную на дискредитацию западных партнеров и европейских ценностей, а также высказывал идеи о невозможности победы Украины и необходимости переговоров с Россией на любых условиях.
- Следствие установило, что Шевченко вел активный бизнес с представителями Беларуси, получая незаконные доходы и приобретая недвижимость на родственников на сомнительные суммы.
Нардеп получил подозрение в государственной измене
Как подтвердила комплексная психолого-лингвистическая и военная экспертиза, депутат начал наносить ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до начала полномасштабного вторжения РФ.
Так, в 2021 году он публиковал ложную информацию об отсутствии угрозы полномасштабного вторжения РФ с территории республики Беларусь.
Он также говорил о неправильности и нецелесообразности нынешнего внешнего и внутреннего политического курса нашего государства.
В программах депутат распространял информацию, которая утверждала в массовом сознании мнение о том, что якобы украинские власти довели страну до полного краха, потери территорий и людей и не могут достичь мира. Также нардеп навязывал мнение, что Украина уже не способна победить и должна идти на переговоры с Россией на любых условиях.
Он также распространял информацию, направленную на дискредитацию западных партнеров и европейских ценностей. В частности, он говорил, что Запад вмешивается не только во внутренние дела Украины и вызвал в стране войну, но и пытается путем влияния на выборы взорвать стабильность в Грузии и Молдове.
Следствием также были установлены его контакты с представителями посольства республики Беларусь после того, как он в сентябре 2020 года с флагом этой страны зашел на трибуну парламента. . Ссылаясь именно на эту встречу, депутат распространял идею отсутствия угрозы нападения российских войск на территорию Беларуси и т.д.
«Режим содействия» со стороны белорусских властей позволил депутату за полгода получить 1,5 млн евро чистой прибыли. В то же время в Украину он смог перевести всего 500 тыс евро. Остальные не удалось получить в связи с блокированием сомнительных транзакций со стороны финансового мониторинга одного из европейских банков.
Также зафиксировано, что за это время депутат приобрел и оформил на родственников три элитных авто общей стоимостью 500 тыс долл США.
Депутат подозревается в совершении государственной измены по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.
Кто такой Евгений Шевченко
Украинские медиа из собственных источников узнали, что этот народный депутат — Евгений Шевченко.
Евгений Шевченко родился 4 мая 1972 в Мелитополе. Окончил Классический приватный университет (г. Запорожье) по квалификации "юрист".
Предприниматель. Раньше работал электриком в колхозе. Занимал руководящие должности в компаниях "Eurocape New Energy", "ECE Projektmanagement GmbH", "Агросталь", "Цветмет".
Также, согласно аналитике "Честно", вошел в список прогульщиков среди народных депутатов Верховной Рады 9 созыва.
Шевченко известен своей пророссийской позицией еще до полномасштабного российского вторжения и негативного отношения к Революции достоинства. Неоднократно был гостем телеэфиров канала запрещенного канала "112 Украина" и участвовал в прямых трансляциях на российских пропагандистских телеканалах.
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