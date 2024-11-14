Народный депутат Украины получил подозрение в государственной измене
Категория
Украина
Дата публикации

Народный депутат Украины получил подозрение в государственной измене

ГБР
Нардеп
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По материалам ГБР и СБУ и процессуального руководства Офиса Генерального прокурора 14 ноября объявлено о подозрении в государственной измене действующему народному депутату Украины. Правоохранители разоблачили его на нанесении ущерба обороноспособности и информационной безопасности Украины.

Главные тезисы

  • Народному депутату Украины Евгению Шевченко было объявлено подозрение в государственной измене за распространение ложной информации и призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.
  • Действия Шевченко, включая использование российской пропаганды и контакты с посольством Беларуси, могут привести к лишению свободы до 15 лет с конфискацией имущества согласно уголовному кодексу Украины.
  • Депутат распространял информацию, направленную на дискредитацию западных партнеров и европейских ценностей, а также высказывал идеи о невозможности победы Украины и необходимости переговоров с Россией на любых условиях.
  • Следствие установило, что Шевченко вел активный бизнес с представителями Беларуси, получая незаконные доходы и приобретая недвижимость на родственников на сомнительные суммы.

Нардеп получил подозрение в государственной измене

Как подтвердила комплексная психолого-лингвистическая и военная экспертиза, депутат начал наносить ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Так, в 2021 году он публиковал ложную информацию об отсутствии угрозы полномасштабного вторжения РФ с территории республики Беларусь.

Он также говорил о неправильности и нецелесообразности нынешнего внешнего и внутреннего политического курса нашего государства.

Депутат записывал программы на собственных каналах, давал интервью пророссийски настроенным блоггерам и экспертам. После этого этот контент распространялся на пропагандистских СМИ на территории РФ с целью создания на территории страны-агрессора общественной позиции, что это официальная позиция представителя украинской власти.

В программах депутат распространял информацию, которая утверждала в массовом сознании мнение о том, что якобы украинские власти довели страну до полного краха, потери территорий и людей и не могут достичь мира. Также нардеп навязывал мнение, что Украина уже не способна победить и должна идти на переговоры с Россией на любых условиях.

Он также распространял информацию, направленную на дискредитацию западных партнеров и европейских ценностей. В частности, он говорил, что Запад вмешивается не только во внутренние дела Украины и вызвал в стране войну, но и пытается путем влияния на выборы взорвать стабильность в Грузии и Молдове.

Арест нардепа

Следствием также были установлены его контакты с представителями посольства республики Беларусь после того, как он в сентябре 2020 года с флагом этой страны зашел на трибуну парламента. . Ссылаясь именно на эту встречу, депутат распространял идею отсутствия угрозы нападения российских войск на территорию Беларуси и т.д.

По информации следствия, по протекции самопровозглашенного президента Беларуси депутат и его близкие родственники вели активный бизнес с представителями этой страны, в том числе на рынке электроэнергии и минудобрений. Покупая там товары по заниженным ценам, они завозили его в Украину через другую европейскую страну и продавали гораздо дороже.

«Режим содействия» со стороны белорусских властей позволил депутату за полгода получить 1,5 млн евро чистой прибыли. В то же время в Украину он смог перевести всего 500 тыс евро. Остальные не удалось получить в связи с блокированием сомнительных транзакций со стороны финансового мониторинга одного из европейских банков.

Также зафиксировано, что за это время депутат приобрел и оформил на родственников три элитных авто общей стоимостью 500 тыс долл США.

Депутат подозревается в совершении государственной измены по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Нардеп Евгений Шевченко

Кто такой Евгений Шевченко

Украинские медиа из собственных источников узнали, что этот народный депутат — Евгений Шевченко.

Евгений Шевченко родился 4 мая 1972 в Мелитополе. Окончил Классический приватный университет (г. Запорожье) по квалификации "юрист".

Предприниматель. Раньше работал электриком в колхозе. Занимал руководящие должности в компаниях "Eurocape New Energy", "ECE Projektmanagement GmbH", "Агросталь", "Цветмет".

В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от "Слуги народа". Впрочем, впоследствии был исключен из партии. По данным движения "Честно", Шевченко был доверенным лицом тогда кандидата на пост президента Владимира Зеленского на выборах 2019 года.

Также, согласно аналитике "Честно", вошел в список прогульщиков среди народных депутатов Верховной Рады 9 созыва.

Шевченко известен своей пророссийской позицией еще до полномасштабного российского вторжения и негативного отношения к Революции достоинства. Неоднократно был гостем телеэфиров канала запрещенного канала "112 Украина" и участвовал в прямых трансляциях на российских пропагандистских телеканалах.

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