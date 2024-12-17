Командир 211 понтонно-мостовой бригады получил подозрение в злоупотреблении служебным положением

16 декабря 2024 года прокуратура открыла досудебное расследование в отношении должностных лиц 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ. Их подозревают в превышении власти или служебных полномочий военными должностными лицами.

Что известно о расследовании

Как отмечают правоохранители, расследование касается возможных противоправных действий офицеров, в частности:

применение физического насилия к подчиненным в условиях военного положения;

вымогание средств;

превышение дисциплинарных властей.

По делу анализируются материалы служебных проверок, проведенных Главной инспекцией Минобороны, а также информация по медиа и социальным сетям. Досудебное расследование поручено следователям Территориального управления ГБР во Львове.

Кроме того, командиру бригады выдвинуто подозрение за злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Установлено, что осенью 2023 он привлек четырех подчиненных для строительства собственного дома в Хмельницкой области. Вместо выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий военные работали на строительстве, хотя официально были командированы в Николаевскую область. При этом они получили зарплату и боевые выплаты на сумму около миллиона гривен. Поделиться

Правоохранители провели санкционированные обыски в воинской части по месту жительства командира, военнослужащих и на объекте строительства. Изъята документация и другие доказательства противоправной деятельности.

Досудебное расследование по делу проводят подразделения Нацполиции Украины.

Что этому предшествовало

16 декабря журналисты Украинской правды обнародовали расследование, в котором раскрыли коррупционные схемы, поборы и издевательства над военнослужащими базирующейся в Тернопольской области 211-й понтонно-мостовой бригады.

По данным издания, командование бригады применяло физическое насилие к военным, требовало деньги и угрожало отправить их на передовую без должной подготовки. Один из военнослужащих заявил, что его привязывали к деревянному кресту и подвергали пыткам. Поделиться

Журналисты также сообщили, что бригадой руководит полковник Олег Побережнюк. Его крестник, занимавший должность командира взвода в первом батальоне, был причастен к издевательствам и требованиям денег у подчиненных.