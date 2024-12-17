Командир 211 понтонно-мостовой бригады получил подозрение в злоупотреблении служебным положением
Категория
Украина
Дата публикации

Командир 211 понтонно-мостовой бригады получил подозрение в злоупотреблении служебным положением

Офис Генерального прокурора
Командир 211 понтонно-мостовой бригады получил подозрение в злоупотреблении служебным положением
Читати українською

16 декабря 2024 года прокуратура открыла досудебное расследование в отношении должностных лиц 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ. Их подозревают в превышении власти или служебных полномочий военными должностными лицами.

Главные тезисы

  • Прокуратура открыла досудебное расследование в 211 понтонно-мостовой бригаде из-за злоупотребления властью должностными лицами.
  • Военные, возможно, применяли физическое насилие к подчиненным, требовали средства и превышали дисциплинарную власть.
  • Журналисты выявили коррупционные схемы и издевательства над военнослужащими в бригаде, что привело к проведению досудебного расследования.
  • Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины реагировал на обнародованные факты и направил комиссию для проверки нарушений в 211 бригаде.

Что известно о расследовании

Как отмечают правоохранители, расследование касается возможных противоправных действий офицеров, в частности:

  • применение физического насилия к подчиненным в условиях военного положения;

  • вымогание средств;

  • превышение дисциплинарных властей.

По делу анализируются материалы служебных проверок, проведенных Главной инспекцией Минобороны, а также информация по медиа и социальным сетям. Досудебное расследование поручено следователям Территориального управления ГБР во Львове.

Кроме того, командиру бригады выдвинуто подозрение за злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Установлено, что осенью 2023 он привлек четырех подчиненных для строительства собственного дома в Хмельницкой области. Вместо выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий военные работали на строительстве, хотя официально были командированы в Николаевскую область. При этом они получили зарплату и боевые выплаты на сумму около миллиона гривен.

Правоохранители провели санкционированные обыски в воинской части по месту жительства командира, военнослужащих и на объекте строительства. Изъята документация и другие доказательства противоправной деятельности.

Досудебное расследование по делу проводят подразделения Нацполиции Украины.

Что этому предшествовало

16 декабря журналисты Украинской правды обнародовали расследование, в котором раскрыли коррупционные схемы, поборы и издевательства над военнослужащими базирующейся в Тернопольской области 211-й понтонно-мостовой бригады.

По данным издания, командование бригады применяло физическое насилие к военным, требовало деньги и угрожало отправить их на передовую без должной подготовки. Один из военнослужащих заявил, что его привязывали к деревянному кресту и подвергали пыткам.

Журналисты также сообщили, что бригадой руководит полковник Олег Побережнюк. Его крестник, занимавший должность командира взвода в первом батальоне, был причастен к издевательствам и требованиям денег у подчиненных.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины оперативно отреагировал на обнародованные факты. В 211-ю бригаду направлена комиссия Военной службы правопорядка для проверки возможных нарушений и издевательств над бойцами.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Избиение военного в городе Смела. Офис генпрокурора объявил подозрение
Офис Генерального прокурора
Анатолий Гончаренко
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Скрыла миллионное состояние. Высокопоставленные должностные лица МСЭК сообщили о подозрении
ГБР
Скрыла миллионное состояние. Высокопоставленные должностные лица МСЭК сообщили о подозрении
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Народный депутат Украины получил подозрение в государственной измене
ГБР
Нардеп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?