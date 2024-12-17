Командир 211 понтонно-мостовой бригады получил подозрение в злоупотреблении служебным положением

16 декабря 2024 года прокуратура открыла досудебное расследование в отношении должностных лиц 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ. Их подозревают в превышении власти или служебных полномочий военными должностными лицами.
Главные тезисы
- Прокуратура открыла досудебное расследование в 211 понтонно-мостовой бригаде из-за злоупотребления властью должностными лицами.
- Военные, возможно, применяли физическое насилие к подчиненным, требовали средства и превышали дисциплинарную власть.
- Журналисты выявили коррупционные схемы и издевательства над военнослужащими в бригаде, что привело к проведению досудебного расследования.
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины реагировал на обнародованные факты и направил комиссию для проверки нарушений в 211 бригаде.
Что известно о расследовании
Как отмечают правоохранители, расследование касается возможных противоправных действий офицеров, в частности:
применение физического насилия к подчиненным в условиях военного положения;
вымогание средств;
превышение дисциплинарных властей.
По делу анализируются материалы служебных проверок, проведенных Главной инспекцией Минобороны, а также информация по медиа и социальным сетям. Досудебное расследование поручено следователям Территориального управления ГБР во Львове.
Кроме того, командиру бригады выдвинуто подозрение за злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Правоохранители провели санкционированные обыски в воинской части по месту жительства командира, военнослужащих и на объекте строительства. Изъята документация и другие доказательства противоправной деятельности.
Досудебное расследование по делу проводят подразделения Нацполиции Украины.
Что этому предшествовало
16 декабря журналисты Украинской правды обнародовали расследование, в котором раскрыли коррупционные схемы, поборы и издевательства над военнослужащими базирующейся в Тернопольской области 211-й понтонно-мостовой бригады.
Журналисты также сообщили, что бригадой руководит полковник Олег Побережнюк. Его крестник, занимавший должность командира взвода в первом батальоне, был причастен к издевательствам и требованиям денег у подчиненных.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины оперативно отреагировал на обнародованные факты. В 211-ю бригаду направлена комиссия Военной службы правопорядка для проверки возможных нарушений и издевательств над бойцами.
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