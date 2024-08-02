Командир підрозділу Інтернаціонального легіону Ян "Кенобі" отримав важке поранення. Як підтримати збір

Командир підрозділу Інтернаціонального легіону Ян із позивним «Кенобі» отримав важке поранення на фронті під час виконання бойових задач.

“Кенобі” отримав поранення на фронті

Стало відомо, що командира підрозділу Інтернаціонального Легіону із позивним “Кенобі” поранено. Ситуація набула розголосу серед військових та цивільних. Тому командир поділився відео, як це сталося, на своїй сторінці в Instagram, щоб висловити вдячність побратимам, які врятували йому життя.

Ну, раз вже понеслося, то можна й показати. Виражаю вдячність легіонерам, які доклали усіх зусиль, щоб мене витягнути. Ян “Кенобі” Командир підрозділу Інтернаціонального легіону

“Кенобі” пройшов довгий бойовий шлях у лавах ЗСУ. Він брав участь в обороні Київщини і дістав поранення у боях за Гостомель.

Сам Ян в армії вже 12 років, а зараз воює у лавах Інтернаціонального легіону.

Як долучитись до збору, щоб підтримати командира

Навіть мужні воїни інколи потребують вашої допомоги. Наш командир був поранений при виконанні бойового завдання, — мовиться у повідомленні.

Відкрито збір коштів на реабілітацію пораненого командира. Задонатити можна на банку за посиланням.

Завдяки команді евакуації, бойовому медику та медеваку командира вдалось витягнути з поля та стабілізувати стан.

Враховуючи неповний перелом шийки стегнової кістки та уламки в ній — реабілітація буде довга і важка. Поширити

Дивіться інтерв’ю “Кенобі” для Online.UA

На початку лютого 2024 року «Кенобі» дав велике інтерв'ю Online.UA, у якому розповів про свій бойовий шлях, ситуацію на фронті та поділився своїми планами після перемоги України.