Командир подразделения Интернационального легиона Ян "Кеноби" получил тяжелое ранение. Как поддержать сбор
Категория
Украина
Дата публикации

Командир подразделения Интернационального легиона Ян "Кеноби" получил тяжелое ранение. Как поддержать сбор

Ян "Кеноби"
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Источник:  online.ua

Командир подразделения Интернационального легиона Ян с позывным Кеноби получил тяжелое ранение на фронте во время выполнения боевых задач.

Главные тезисы

  • Командир подразделения Интернационального легиона Ян “Кеноби” получил тяжелое ранение на фронте и нуждается в поддержке.
  • Собираются средства на реабилитацию раненого командира, и все желающие могут принять участие, задонатив на специально открытую банковскую карту.
  • Реабилитация командира “Кеноби” будет долгой и тяжелой из-за тяжелого повреждения бедра.

"Кеноби" получил ранение на фронте

Стало известно, что командир подразделения Интернационального Легиона с позывным "Кеноби" ранен. Ситуация получила огласку среди военных и гражданских. Поэтому командир поделился видео, как это произошло, на своей странице в Instagram, чтобы выразить благодарность спасшим ему жизнь собратьям.

Ну, раз уж понеслось, то можно и показать. Выражаю благодарность легионерам, которые приложили все усилия, чтобы меня вытащить.

Ян “Кеноби”

Ян “Кеноби”

Командир подразделения Интернационального легиона

"Кеноби" прошел долгий боевой путь в рядах ВСУ. Он участвовал в обороне Киевщины и получил ранения в боях за Гостомель.

Сам Ян в армии уже 12 лет, а сейчас сражается в рядах Интернационального легиона.

Как подключиться к сбору, чтобы поддержать командира

Даже мужественные воины иногда нуждаются в вашей помощи. Наш командир был ранен при выполнении боевого задания, говорится в сообщении.

Открыт сбор средств на реабилитацию раненого командира. Задонатить можно на банке по ссылке .

Благодаря команде эвакуации, боевому медику и медеваку командиру удалось вытащить из поля и стабилизировать состояние.

Учитывая неполный перелом шейки бедренной кости и обломки в ней — реабилитация будет долгая и тяжелая.

Смотрите интервью "Кеноби" для Online.UA

В начале февраля 2024 года «Кеноби» дал большое интервью Online.UA, в котором рассказал о своем боевом пути, ситуации на фронте и поделился своими планами после победы Украины.

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