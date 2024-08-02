Командир подразделения Интернационального легиона Ян "Кеноби" получил тяжелое ранение. Как поддержать сбор

Командир подразделения Интернационального легиона Ян с позывным Кеноби получил тяжелое ранение на фронте во время выполнения боевых задач.
Главные тезисы
- Командир подразделения Интернационального легиона Ян “Кеноби” получил тяжелое ранение на фронте и нуждается в поддержке.
- Собираются средства на реабилитацию раненого командира, и все желающие могут принять участие, задонатив на специально открытую банковскую карту.
- Реабилитация командира “Кеноби” будет долгой и тяжелой из-за тяжелого повреждения бедра.
"Кеноби" получил ранение на фронте
Стало известно, что командир подразделения Интернационального Легиона с позывным "Кеноби" ранен. Ситуация получила огласку среди военных и гражданских. Поэтому командир поделился видео, как это произошло, на своей странице в Instagram, чтобы выразить благодарность спасшим ему жизнь собратьям.
"Кеноби" прошел долгий боевой путь в рядах ВСУ. Он участвовал в обороне Киевщины и получил ранения в боях за Гостомель.
Сам Ян в армии уже 12 лет, а сейчас сражается в рядах Интернационального легиона.
Как подключиться к сбору, чтобы поддержать командира
Даже мужественные воины иногда нуждаются в вашей помощи. Наш командир был ранен при выполнении боевого задания, говорится в сообщении.
Открыт сбор средств на реабилитацию раненого командира. Задонатить можно на банке по ссылке .
Благодаря команде эвакуации, боевому медику и медеваку командиру удалось вытащить из поля и стабилизировать состояние.
Смотрите интервью "Кеноби" для Online.UA
В начале февраля 2024 года «Кеноби» дал большое интервью Online.UA, в котором рассказал о своем боевом пути, ситуации на фронте и поделился своими планами после победы Украины.
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