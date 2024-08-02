Командир подразделения Интернационального легиона Ян "Кеноби" получил тяжелое ранение. Как поддержать сбор

Командир подразделения Интернационального легиона Ян с позывным Кеноби получил тяжелое ранение на фронте во время выполнения боевых задач.

"Кеноби" получил ранение на фронте

Стало известно, что командир подразделения Интернационального Легиона с позывным "Кеноби" ранен. Ситуация получила огласку среди военных и гражданских. Поэтому командир поделился видео, как это произошло, на своей странице в Instagram, чтобы выразить благодарность спасшим ему жизнь собратьям.

Ну, раз уж понеслось, то можно и показать. Выражаю благодарность легионерам, которые приложили все усилия, чтобы меня вытащить. Ян “Кеноби” Командир подразделения Интернационального легиона

"Кеноби" прошел долгий боевой путь в рядах ВСУ. Он участвовал в обороне Киевщины и получил ранения в боях за Гостомель.

Сам Ян в армии уже 12 лет, а сейчас сражается в рядах Интернационального легиона.

Как подключиться к сбору, чтобы поддержать командира

Даже мужественные воины иногда нуждаются в вашей помощи. Наш командир был ранен при выполнении боевого задания, говорится в сообщении.

Открыт сбор средств на реабилитацию раненого командира. Задонатить можно на банке по ссылке .

Благодаря команде эвакуации, боевому медику и медеваку командиру удалось вытащить из поля и стабилизировать состояние.

Учитывая неполный перелом шейки бедренной кости и обломки в ней — реабилитация будет долгая и тяжелая. Поделиться

Смотрите интервью "Кеноби" для Online.UA

В начале февраля 2024 года «Кеноби» дал большое интервью Online.UA, в котором рассказал о своем боевом пути, ситуации на фронте и поделился своими планами после победы Украины.