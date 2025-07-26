Командир штурмової бригади «Лють» Максим Казбан отримав звання Героя України посмертно
Категорія
Україна
Дата публікації

Командир штурмової бригади «Лють» Максим Казбан отримав звання Героя України посмертно

Офіс Президента України
Казбан

Президент Володимир Зеленський посмертно надав звання Героя України командиру штурмової бригади «Лють» полковнику поліції Максиму Казбану.

Головні тези:

  • Воїн та патріот України Максим Казбан був нагороджений званням Героя України посмертно за його мужність у захисті державного суверенітету.
  • Полковник Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині.
  • Під керівництвом Максима Казбана було проведено успішні штурмові операції, які призвели до повернення під контроль України окремих населених пунктів.

Полковник Максим Казбан став Героєм України посмертно

Відповідний указ № 551/2025 від 25 липня оприлюднений на сайті глави держави.

Звання присвоєне за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу.

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Казбану Максиму Олександровичу - полковнику поліції (посмертно), - йдеться у документі.

Зеленський також наголосив, що загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ звання Герой України присвоєне 684 захисникам.

Від початку повномасштабного російського вторгнення 684 наших воїни з різних складових Сил безпеки та оборони відзначені званням Герой України, із них 428 удостоєні цього звання посмертно.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині 23 липня. Про це повідомила Нацполіція України.

Сьогодні у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» Максим Казбан. Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни.

Максим Казбан розпочав свій бойовий шлях у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, брав активну участь у протистоянні збройній агресії РФ проти України.

З липня 2023 року обіймав посаду першого заступника командира бригади. Під його керівництвом було проведено чимало штурмових операцій. Організовував планування та управління штурмових дій підрозділів в результаті яких звільнено та повернуто під контроль України населений пункт Кліщіївка Донецької області.

З вересня 2024 року Максим Казбан – командир бригади «Лють».

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