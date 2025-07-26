Командир штурмової бригади «Лють» Максим Казбан отримав звання Героя України посмертно

Полковник Максим Казбан став Героєм України посмертно

Відповідний указ № 551/2025 від 25 липня оприлюднений на сайті глави держави.

Звання присвоєне за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу.

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Казбану Максиму Олександровичу - полковнику поліції (посмертно), - йдеться у документі.

Зеленський також наголосив, що загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ звання Герой України присвоєне 684 захисникам.

Від початку повномасштабного російського вторгнення 684 наших воїни з різних складових Сил безпеки та оборони відзначені званням Герой України, із них 428 удостоєні цього звання посмертно. Володимир Зеленський Президент України

Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині 23 липня. Про це повідомила Нацполіція України.

Сьогодні у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» Максим Казбан. Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни. Поширити

Максим Казбан розпочав свій бойовий шлях у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, брав активну участь у протистоянні збройній агресії РФ проти України.

З липня 2023 року обіймав посаду першого заступника командира бригади. Під його керівництвом було проведено чимало штурмових операцій. Організовував планування та управління штурмових дій підрозділів в результаті яких звільнено та повернуто під контроль України населений пункт Кліщіївка Донецької області.

З вересня 2024 року Максим Казбан – командир бригади «Лють».