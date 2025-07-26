Командир штурмової бригади «Лють» Максим Казбан отримав звання Героя України посмертно

Президент Володимир Зеленський посмертно надав звання Героя України командиру штурмової бригади «Лють» полковнику поліції Максиму Казбану.
Головні тези:
- Воїн та патріот України Максим Казбан був нагороджений званням Героя України посмертно за його мужність у захисті державного суверенітету.
- Полковник Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині.
- Під керівництвом Максима Казбана було проведено успішні штурмові операції, які призвели до повернення під контроль України окремих населених пунктів.
Полковник Максим Казбан став Героєм України посмертно
Відповідний указ № 551/2025 від 25 липня оприлюднений на сайті глави держави.
Звання присвоєне за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу.
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Казбану Максиму Олександровичу - полковнику поліції (посмертно), - йдеться у документі.
Зеленський також наголосив, що загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ звання Герой України присвоєне 684 захисникам.
Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині 23 липня. Про це повідомила Нацполіція України.
Максим Казбан розпочав свій бойовий шлях у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, брав активну участь у протистоянні збройній агресії РФ проти України.
З липня 2023 року обіймав посаду першого заступника командира бригади. Під його керівництвом було проведено чимало штурмових операцій. Організовував планування та управління штурмових дій підрозділів в результаті яких звільнено та повернуто під контроль України населений пункт Кліщіївка Донецької області.
З вересня 2024 року Максим Казбан – командир бригади «Лють».
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