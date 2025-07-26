Командир штурмовой бригады «Лють» Максим Казбан получил звание Героя Украины посмертно

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины командиру штурмовой бригады «Лют» полковнику полиции Максиму Казбану.
Главные тезисы
- Максим Казбан был посмертно назначен Героем Украины за мужество в борьбе за государственный суверенитет.
- Под руководством Максима Казбана были проведены успешные штурмовые операции, возвращавшие под контроль Украины населенные пункты.
- Звание Героя Украины присвоено 684 защитникам, включая Максима Казбана; из них 428 получили это звание посмертно.
Полковник Максим Казбан стал Героем Украины посмертно
Соответствующий указ №551/2025 от 25 июля обнародован на сайте главы государства.
Звание присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.
Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда» Казбану Максиму Александровичу — полковнику полиции (посмертно), — говорится в документе.
Зеленский также отметил, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ звание Герой Украины присвоено 684 защитникам.
Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области 23 июля. Об этом сообщила Нацполиция Украины.
Максим Казбан начал свой боевой путь в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, активно участвовал в противостоянии вооруженной агрессии РФ против Украины.
С июля 2023 занимал должность первого заместителя командира бригады. Под его руководством было проведено немало штурмовых операций. Организовывал планирование и управление штурмовых действий подразделений в результате которых уволен и возвращен под контроль Украины населенный пункт Клищиевка Донецкой области.
С сентября 2024 года Максим Казбан — командир бригады "Лют".
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