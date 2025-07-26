Командир штурмовой бригады «Лють» Максим Казбан получил звание Героя Украины посмертно

Полковник Максим Казбан стал Героем Украины посмертно

Соответствующий указ №551/2025 от 25 июля обнародован на сайте главы государства.

Звание присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда» Казбану Максиму Александровичу — полковнику полиции (посмертно), — говорится в документе.

Зеленский также отметил, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ звание Герой Украины присвоено 684 защитникам.

С начала полномасштабного российского вторжения 684 наших воина из разных составляющих Сил безопасности и обороны отмечены званием Герой Украины, из них 428 удостоены этого звания посмертно. Владимир Зеленский Президент Украины

Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области 23 июля. Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Сегодня в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины «Лют» Максим Казбан. Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самое тяжелое время… Настоящий воин и патриот своей страны. Поделиться

Максим Казбан начал свой боевой путь в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, активно участвовал в противостоянии вооруженной агрессии РФ против Украины.

С июля 2023 занимал должность первого заместителя командира бригады. Под его руководством было проведено немало штурмовых операций. Организовывал планирование и управление штурмовых действий подразделений в результате которых уволен и возвращен под контроль Украины населенный пункт Клищиевка Донецкой области.

С сентября 2024 года Максим Казбан — командир бригады "Лют".