Погибший летчик F-16 Павел Иванов получил звание "Герой Украины"
Категория
Украина
Дата публикации

Погибший летчик F-16 Павел Иванов получил звание "Герой Украины"

Офис Президента Украины
Иванов
Читати українською

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, президент Владимир Зеленский 12 апреля присвоил пилоту Воздушных сил ВСУ Павлу Иванову высшую государственную награду "Герой Украины". К сожалению, такое отличие летчик получил посмертно.

Главные тезисы

  • Павел Иванов стал Героем Украины посмертно за свою отвагу и самопожертвование в борьбе за территориальную целостность страны.
  • Летчик F-16 Павел Иванов погиб, выполняя боевое задание в составе Воздушных сил ВСУ, за что было присвоено высшее государственное отличие.

Летчик Павел Иванов стал Героем Украины посмертно

Пилот F-16 Павел Иванов 12 апреля отдал жизнь во время выполнения боевой задачи. Он оборонял Украину в составе Воздушных сил ВСУ и погиб как настоящий воин. За заслуги перед страной и отличную работу Павла Иванова награждены званием Герой Украины с орденом "Золотая звезда".

Павел Иванов

Павлу Иванову было 26 лет. Он прошел обучение по управлению самолетом F-16 и выполнял на нем задачи по защите Украины. Герой совершал вылеты, помогая украинским военным на земле бороться с российскими оккупантами. Один из таких боевых полетов унес жизни профессионального летчика.

Украина будет помнить подвиг своего Героя. Каждая оборванная войной жизнь — это боль. Но победа наших воинов и, в частности, Павла Иванова будет жить в сердцах каждого из нас. Гордимся нашими воинами. Ответим сильно и метко. Слава Украины,

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский летчик Алексей Месь героически погиб в воздушном бою
Воздушные Силы ВСУ
Месь
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Летчик-истребитель Воздушных сил ВСУ Иван Болотов погиб на фронте
Болотов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Погиб 26-летний пилот F-16 Павел Иванов
Воздушные Силы ВСУ
Украина потеряла храброго защитника Павла Иванова

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?