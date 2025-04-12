Погибший летчик F-16 Павел Иванов получил звание "Герой Украины"

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, президент Владимир Зеленский 12 апреля присвоил пилоту Воздушных сил ВСУ Павлу Иванову высшую государственную награду "Герой Украины". К сожалению, такое отличие летчик получил посмертно.
Главные тезисы
- Павел Иванов стал Героем Украины посмертно за свою отвагу и самопожертвование в борьбе за территориальную целостность страны.
- Летчик F-16 Павел Иванов погиб, выполняя боевое задание в составе Воздушных сил ВСУ, за что было присвоено высшее государственное отличие.
Летчик Павел Иванов стал Героем Украины посмертно
Пилот F-16 Павел Иванов 12 апреля отдал жизнь во время выполнения боевой задачи. Он оборонял Украину в составе Воздушных сил ВСУ и погиб как настоящий воин. За заслуги перед страной и отличную работу Павла Иванова награждены званием Герой Украины с орденом "Золотая звезда".
Павлу Иванову было 26 лет. Он прошел обучение по управлению самолетом F-16 и выполнял на нем задачи по защите Украины. Герой совершал вылеты, помогая украинским военным на земле бороться с российскими оккупантами. Один из таких боевых полетов унес жизни профессионального летчика.
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