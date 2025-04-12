Погибший летчик F-16 Павел Иванов получил звание "Герой Украины"

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, президент Владимир Зеленский 12 апреля присвоил пилоту Воздушных сил ВСУ Павлу Иванову высшую государственную награду "Герой Украины". К сожалению, такое отличие летчик получил посмертно.

Летчик Павел Иванов стал Героем Украины посмертно

Пилот F-16 Павел Иванов 12 апреля отдал жизнь во время выполнения боевой задачи. Он оборонял Украину в составе Воздушных сил ВСУ и погиб как настоящий воин. За заслуги перед страной и отличную работу Павла Иванова награждены званием Герой Украины с орденом "Золотая звезда".

Павел Иванов

Павлу Иванову было 26 лет. Он прошел обучение по управлению самолетом F-16 и выполнял на нем задачи по защите Украины. Герой совершал вылеты, помогая украинским военным на земле бороться с российскими оккупантами. Один из таких боевых полетов унес жизни профессионального летчика.