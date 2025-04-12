Загиблий льотчик F-16 Павло Іванов отримав звання "Герой України"

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, президент Володимир Зеленський 12 квітня присвоїв пілоту Повітряних сил ЗСУ Павлу Іванову найвищу державну нагороду "Герой України". На жаль, таку відзнаку льотчик отримав посмертно.

Льотчик Павло Іванов став Героєм України посмертно

Пілот F-16 Павло Іванов 12 квітня віддав життя під час виконання бойового завдання. Він обороняв Україну в складі Повітряних Сил ЗСУ та загинув як справжній воїн. За заслуги перед країною та відмінну роботу Павла Іванова нагороджено званням Герой України з відзначенням ордену "Золота зірка".

Павло Іванов

Павлові Іванову було 26 років. Він пройшов навчання з керування літаком F-16 та виконував на ньому завдання із захисту України. Герой здійснював вильоти, допомагаючи українським військовим на землі боротися з російськими окупантами. Один з таких бойових польотів забрав життя професійного льотчика.