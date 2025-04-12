Загиблий льотчик F-16 Павло Іванов отримав звання "Герой України"

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, президент Володимир Зеленський 12 квітня присвоїв пілоту Повітряних сил ЗСУ Павлу Іванову найвищу державну нагороду "Герой України". На жаль, таку відзнаку льотчик отримав посмертно.
Головні тези:
- Герой України – льотчик F-16 Павло Іванов був відзначений за виявлену особисту мужність та героїзм.
- Павло Іванов віддав життя за Україну, виконуючи бойове завдання у складі Повітряних Сил ЗСУ.
- За величезний внесок у захист державного суверенітету було присвоєно звання Героя України посмертно льотчику.
Льотчик Павло Іванов став Героєм України посмертно
Пілот F-16 Павло Іванов 12 квітня віддав життя під час виконання бойового завдання. Він обороняв Україну в складі Повітряних Сил ЗСУ та загинув як справжній воїн. За заслуги перед країною та відмінну роботу Павла Іванова нагороджено званням Герой України з відзначенням ордену "Золота зірка".
Павлові Іванову було 26 років. Він пройшов навчання з керування літаком F-16 та виконував на ньому завдання із захисту України. Герой здійснював вильоти, допомагаючи українським військовим на землі боротися з російськими окупантами. Один з таких бойових польотів забрав життя професійного льотчика.
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