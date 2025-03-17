Летчик Алексей "Мунфиш" Месь получил звание Герой Украины посмертно

Президент Владимир Зеленский присвоил украинскому пилоту Алексею Месю, погибшему в катастрофе F-16, звание Героя Украины с орденом «Золотая Звезда». Об этом свидетельствует указ президента №165/2025.

Легендарный пилот "Мунфиш" стал Героем Украины

Алексей Месь, родом из Шепетовки в Хмельницкой области, окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В июне 2022 года он вместе с летчиком, Героем Украины Андреем Пильщиковым (позывной «Джус»), погибшим в 2023 году, посетил США, чтобы встретиться с чиновниками и лоббировать предоставление Украине истребителей F-16.

30-летний Алексей Месь погиб 29 августа 2024 года. В тот день в Генеральном штабе ВСУ заявили о потере истребителя F-16. Там рассказали, что американские истребители продемонстрировали свою эффективность, сбив 26 августа четыре крылатых ракеты.

Алексей Месь

Однако во время мероприятия на цель с одним из самолетов потеряли связь. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение, а летчик погиб. По данным Воздушных сил, в тот день Алексей уничтожил три крылатых ракеты и один ударный беспилотник.