Летчик Алексей "Мунфиш" Месь получил звание Герой Украины посмертно

Президент Владимир Зеленский присвоил украинскому пилоту Алексею Месю, погибшему в катастрофе F-16, звание Героя Украины с орденом «Золотая Звезда». Об этом свидетельствует указ президента №165/2025.
Главные тезисы
- Летчик Алексей “Мунфиш” Месь был награжден званием Герой Украины с орденом “Золотая Звезда” посмертно за подвиг в развитии украинской авиации.
- Пилот погиб в катастрофе F-16 после уничтожения трех крылатых ракет и одного ударного беспилотника РФ.
- Специальная комиссия Министерства обороны и партнеры из США расследуют причины крушения самолета и гибели летчика Алексея Меся.
Легендарный пилот "Мунфиш" стал Героем Украины
Алексей Месь, родом из Шепетовки в Хмельницкой области, окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
В июне 2022 года он вместе с летчиком, Героем Украины Андреем Пильщиковым (позывной «Джус»), погибшим в 2023 году, посетил США, чтобы встретиться с чиновниками и лоббировать предоставление Украине истребителей F-16.
30-летний Алексей Месь погиб 29 августа 2024 года. В тот день в Генеральном штабе ВСУ заявили о потере истребителя F-16. Там рассказали, что американские истребители продемонстрировали свою эффективность, сбив 26 августа четыре крылатых ракеты.
Однако во время мероприятия на цель с одним из самолетов потеряли связь. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение, а летчик погиб. По данным Воздушных сил, в тот день Алексей уничтожил три крылатых ракеты и один ударный беспилотник.
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