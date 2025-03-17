Летчик Алексей "Мунфиш" Месь получил звание Герой Украины посмертно
Категория
Украина
Дата публикации

Летчик Алексей "Мунфиш" Месь получил звание Герой Украины посмертно

Офис Президента Украины
Месь
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Президент Владимир Зеленский присвоил украинскому пилоту Алексею Месю, погибшему в катастрофе F-16, звание Героя Украины с орденом «Золотая Звезда». Об этом свидетельствует указ президента №165/2025.

Главные тезисы

  • Летчик Алексей “Мунфиш” Месь был награжден званием Герой Украины с орденом “Золотая Звезда” посмертно за подвиг в развитии украинской авиации.
  • Пилот погиб в катастрофе F-16 после уничтожения трех крылатых ракет и одного ударного беспилотника РФ.
  • Специальная комиссия Министерства обороны и партнеры из США расследуют причины крушения самолета и гибели летчика Алексея Меся.

Легендарный пилот "Мунфиш" стал Героем Украины

Алексей Месь, родом из Шепетовки в Хмельницкой области, окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В июне 2022 года он вместе с летчиком, Героем Украины Андреем Пильщиковым (позывной «Джус»), погибшим в 2023 году, посетил США, чтобы встретиться с чиновниками и лоббировать предоставление Украине истребителей F-16.

30-летний Алексей Месь погиб 29 августа 2024 года. В тот день в Генеральном штабе ВСУ заявили о потере истребителя F-16. Там рассказали, что американские истребители продемонстрировали свою эффективность, сбив 26 августа четыре крылатых ракеты.

Алексей Месь

Однако во время мероприятия на цель с одним из самолетов потеряли связь. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение, а летчик погиб. По данным Воздушных сил, в тот день Алексей уничтожил три крылатых ракеты и один ударный беспилотник.

В районе падения самолета работает специальная комиссия Министерства обороны, выясняющая причины аварии. Николай Олещук, тогда еще возглавлявший Воздушные силы ВСУ, писал, что партнеры из США также уже присоединились к расследованию ее причин.

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Офис Президента Украины
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