Годовщина гибели Джуса. Олещук выполнил обещание матери пилота — видео

25 августа исполнился год от дня гибели пилота Воздушных сил ВСУ Андрея Пильщикова. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук выполнил обещание, которое дал матери погибшего воина.
Главные тезисы
- Мать погибшего пилота Джуса села в истребитель F-16 в память о своем сыне.
- Андрей Пильщиков, известный как Джус, был героем Украины, совершившим более 100 боевых вылетов.
- Житомирский летчик-истребитель Андрей Пильщиков погиб в авиакатастрофе вместе с двумя собратьями.
- Джус был одним из “Призраков Киева” и лоббировал предоставление Украине современных истребителей.
Мама пилота села в истребитель F-16 вместо сына
Командующий ПС генерал-лейтенант Николай Олещук предоставил возможность его матери Лилии посидеть в кабине истребителя F-16, предоставление которого Украине в свое время лоббировал ее сын.
Что известно об украинском пилоте Андрее “Джусе” Пильщикове
30-летний летчик-истребитель 40 БрТА Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, майор, один из "Призраков Киева", JUICE погиб 25 августа в Житомирской области в авиакатастрофе вместе с еще двумя собратьями.
Андрей Пильщиков с первой минуты встал на защиту Украины, совершил более 100 боевых вылетов, имел подтвержденные сбитые аэроцелли: ракеты и беспилотные летательные аппараты.
Был пилотом 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр", сборный образ летчиков которой за мужественные действия при обороне столицы и области от вражеских самолетов получил название "Призрак Киева".
Также "Джус" входил в состав официальных делегаций и межведомственных групп, лоббировавших предоставление Украине современных истребителей. Для этого совершил поездку в Вашингтон.
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