Годовщина гибели Джуса. Олещук выполнил обещание матери пилота — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Годовщина гибели Джуса. Олещук выполнил обещание матери пилота — видео

Николай Олещук
Годовщина гибели Джуса. Олещук выполнил обещание матери пилота — видео
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25 августа исполнился год от дня гибели пилота Воздушных сил ВСУ Андрея Пильщикова. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук выполнил обещание, которое дал матери погибшего воина.

Главные тезисы

  • Мать погибшего пилота Джуса села в истребитель F-16 в память о своем сыне.
  • Андрей Пильщиков, известный как Джус, был героем Украины, совершившим более 100 боевых вылетов.
  • Житомирский летчик-истребитель Андрей Пильщиков погиб в авиакатастрофе вместе с двумя собратьями.
  • Джус был одним из “Призраков Киева” и лоббировал предоставление Украине современных истребителей.

Мама пилота села в истребитель F-16 вместо сына

Командующий ПС генерал-лейтенант Николай Олещук предоставил возможность его матери Лилии посидеть в кабине истребителя F-16, предоставление которого Украине в свое время лоббировал ее сын.

На церемонии прощания с Джусом я пообещал матери Андрея Пильщикова — Лилии Александровне хоть посидеть в кабине F-16, в самолете, на котором так мечтал летать ее Андрей. И я сдержал свое слово, — написал Николай Олещук.

К сожалению, Джус совсем чуть-чуть не дождался своей командировки на обучение в Соединенные штаты. И сегодня в кабине F-16 его мать. Она продолжает дело своего сына и сделает все, чтобы наши крылья крепли, — написал Олещук.

Что известно об украинском пилоте Андрее “Джусе” Пильщикове

30-летний летчик-истребитель 40 БрТА Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, майор, один из "Призраков Киева", JUICE погиб 25 августа в Житомирской области в авиакатастрофе вместе с еще двумя собратьями.

Андрей Пильщиков с первой минуты встал на защиту Украины, совершил более 100 боевых вылетов, имел подтвержденные сбитые аэроцелли: ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Был пилотом 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр", сборный образ летчиков которой за мужественные действия при обороне столицы и области от вражеских самолетов получил название "Призрак Киева".

Также "Джус" входил в состав официальных делегаций и межведомственных групп, лоббировавших предоставление Украине современных истребителей. Для этого совершил поездку в Вашингтон.

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