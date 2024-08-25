Годовщина гибели Джуса. Олещук выполнил обещание матери пилота — видео

Мама пилота села в истребитель F-16 вместо сына

Командующий ПС генерал-лейтенант Николай Олещук предоставил возможность его матери Лилии посидеть в кабине истребителя F-16, предоставление которого Украине в свое время лоббировал ее сын.

На церемонии прощания с Джусом я пообещал матери Андрея Пильщикова — Лилии Александровне хоть посидеть в кабине F-16, в самолете, на котором так мечтал летать ее Андрей. И я сдержал свое слово, — написал Николай Олещук. Поделиться

К сожалению, Джус совсем чуть-чуть не дождался своей командировки на обучение в Соединенные штаты. И сегодня в кабине F-16 его мать. Она продолжает дело своего сына и сделает все, чтобы наши крылья крепли, — написал Олещук. Поделиться

Что известно об украинском пилоте Андрее “Джусе” Пильщикове

30-летний летчик-истребитель 40 БрТА Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, майор, один из "Призраков Киева", JUICE погиб 25 августа в Житомирской области в авиакатастрофе вместе с еще двумя собратьями.

Андрей Пильщиков с первой минуты встал на защиту Украины, совершил более 100 боевых вылетов, имел подтвержденные сбитые аэроцелли: ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Был пилотом 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр", сборный образ летчиков которой за мужественные действия при обороне столицы и области от вражеских самолетов получил название "Призрак Киева".