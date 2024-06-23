Надругательство над могилами Да Винчи, Джуса и Петриченко. Задержанную женщину отправили в психбольницу

Женщину, подозреваемую в разгроме могил погибших воинов - Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи", Андрея Пильщикова "Джуса" и Павла Петриченко, поместили в психбольницу.

Женщину, которая разгромила могилы погибших воинов в Киеве, поместили в психбольницу

Отмечается, что о такой мере пресечения для женщины ходатайствовал следователь после того, как ей объявили подозрение.

Печерским районным судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде помещения в заведение по предоставлению психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение, сроком на 60 дней, — сказали в Киевской прокуратуре. Поделиться

Следовательно, в психиатрическом заведении подозреваемая будет находиться по меньшей мере до 19 августа.

Что этому предшествовало

20 июня в Киеве на могилах погибших воинов — Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", Андрея Пильщикова "Джуса" и Павла Петриченко женщина устроила разгром. На могилах были сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.

Подозреваемую впоследствии задержали.

Как рассказывал глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко, женщина не может объяснить мотив своего поступка. Также она была направлена на судебно-психиатрическую экспертизу.

Задержанному доложено о подозрении по факту надругательства над могилами защитников Украины, совершенном по хулиганским мотивам — ч. 3 ст. 297 УК Украины.