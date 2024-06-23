Надругательство над могилами Да Винчи, Джуса и Петриченко. Задержанную женщину отправили в психбольницу

Женщину, подозреваемую в разгроме могил погибших воинов - Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи", Андрея Пильщикова "Джуса" и Павла Петриченко, поместили в психбольницу.
Главные тезисы
- Женщину, разрушившую могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко в Киеве, отправили в психбольницу на 60 дней.
- Подозреваемая не может объяснить мотивы своего поступка, ей проводят судебно-психиатрическую экспертизу.
- В результате разгрома на могилах были разбиты памятные таблички, лампадки и изуродован государственный флаг Украины.
- Женщине грозит до семи лет тюрьмы по статье УК Украины о надругательстве над могилами защитников Украины.
Женщину, которая разгромила могилы погибших воинов в Киеве, поместили в психбольницу
Отмечается, что о такой мере пресечения для женщины ходатайствовал следователь после того, как ей объявили подозрение.
Следовательно, в психиатрическом заведении подозреваемая будет находиться по меньшей мере до 19 августа.
Что этому предшествовало
20 июня в Киеве на могилах погибших воинов — Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", Андрея Пильщикова "Джуса" и Павла Петриченко женщина устроила разгром. На могилах были сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.
Подозреваемую впоследствии задержали.
Как рассказывал глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко, женщина не может объяснить мотив своего поступка. Также она была направлена на судебно-психиатрическую экспертизу.
Задержанному доложено о подозрении по факту надругательства над могилами защитников Украины, совершенном по хулиганским мотивам — ч. 3 ст. 297 УК Украины.
Ей грозит до семи лет тюрьмы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-