Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса і Петриченка. Затриману жінку відправили до психлікарні
Категорія
Україна
Дата публікації

Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса і Петриченка. Затриману жінку відправили до психлікарні

могила
Джерело:  Суспільне

Жінку, яку підозрюють у розгромі могил загиблих воїнів — Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка, помістили у психіатричну лікарню.

Головні тези:

 

  • Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді лікування в психіатричному закладі протягом 60 днів.
  • Жінка не може пояснити мотиви свого вчинку та направлена на судово-психіатричну експертизу.
  • Підозрюваній загрожує до 7 років тюремного ув'язнення за наругу над могилами захисників України.

Жінку, яка розгромила могили загиблих воїнів у Києві, помістили у психлікарню 

Зазначається, що про такий запобіжний захід для жінки клопотав слідчий після того, як їй оголосили підозру.

Печерським районним судом підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів, — сказали у Київській прокуратурі.

Відтак у психіатричному закладі підозрювана перебуватиме щонайменше до 19 серпня.

Що цьому передувало

20 червня у Києві на могилах загиблих воїнів — Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка жінка вчинила розгром. На могилах були зірвані та поламані пам'ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Підозрювану згодом затримали.

Як розповідав голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко, жінка не може пояснити мотив свого вчинку. Також її було направлено на судово-психіатричну експертизу.

Затриманій повідомлено про підозру за фактом наруги над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів — ч. 3 ст. 297 КК України.

Їй загрожує до семи років тюрми.

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