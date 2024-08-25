Роковини загибелі Джуса. Олещук виконав обіцянку матері пілота — відео

Мама пілота сіла у винищувач F-16 замість сина

Командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук надав можливість його матері Лілії посидіти в кабіні винищувача F-16, надання якого Україні лобіював свого часу її син.

На церемонії прощання із Джусом я пообіцяв матері Андрія Пільщикова — Лілії Олександрівні бодай посидіти в кабіні F-16, у літаку, на якому так мріяв літати її Андрій. І я дотримав свого слова, — написав Микола Олещук. Поширити

На жаль, Джус зовсім трохи не дочекався свого відрядження на навчання в Сполучені штати. І сьогодні в кабіні F-16-го його мати. Вона продовжує справу свого сина і зробить усе, щоб наші крила міцніли, — написав Олещук. Поширити

Що відомо про українського пілота Андрія “Джуса” Пільщикова

30-річний льотчик-винищувач 40 БрТА Повітряних сил Збройних Сил України, майор, один з “Привидів Києва”, JUICE загинув 25 серпня на Житомирщині в авіакатастрофі разом з ще двома побратимами.

Андрій Пільщиков з першої хвилини став на захист України, здійснив понад 100 бойових вильотів, мав підтверджені збиті аероцілі: ракети та безпілотні літальні апарати.

Був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр", збірний образ льотчиків якої, за мужні дії при обороні столиці та області від ворожих літаків отримав назву "Привид Києва".