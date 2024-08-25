Роковини загибелі Джуса. Олещук виконав обіцянку матері пілота — відео

25 серпня виповнився рік від дня загибелі пілота Повітряних сил ЗСУ Андрія Пільщикова. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук виконав обіцянку, яку дав матері загиблого воїна.
Головні тези:
- Мати загиблого пілота Джуса сіла у винищувач F-16 на згадку про свого сина.
- Андрій Пільщиков, відомий як Джус, був героєм України, який здійснив понад 100 бойових вильотів.
- Житомирський льотчик-винищувач Андрій Пильщиков загинув в авіакатастрофі разом із двома побратимами.
- Джус був одним із “Привидів Києва” та лобіював надання Україні сучасних винищувачів.
Мама пілота сіла у винищувач F-16 замість сина
Командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук надав можливість його матері Лілії посидіти в кабіні винищувача F-16, надання якого Україні лобіював свого часу її син.
Що відомо про українського пілота Андрія “Джуса” Пільщикова
30-річний льотчик-винищувач 40 БрТА Повітряних сил Збройних Сил України, майор, один з “Привидів Києва”, JUICE загинув 25 серпня на Житомирщині в авіакатастрофі разом з ще двома побратимами.
Андрій Пільщиков з першої хвилини став на захист України, здійснив понад 100 бойових вильотів, мав підтверджені збиті аероцілі: ракети та безпілотні літальні апарати.
Був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр", збірний образ льотчиків якої, за мужні дії при обороні столиці та області від ворожих літаків отримав назву "Привид Києва".
Також "Джус" входив до складу офіційних делегацій та міжвідомчих груп, які лобіювали надання Україні сучасних винищувачів. Для цього здійснив поїздку до Вашингтона.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-