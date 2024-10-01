Зеленский присвоил погибшему пилоту "Джусу" звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины присвоил звание Героя Украины погибшему летчику "Джусу" Андрею Пильщикову.

Летчик "Джус" посмертно получил звание "Герой Украины"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о посмертном присвоении звания "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" майору Андрею Пильщикову с позывным "Джус" 30 сентября 2023 года.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, говорится в указе президента. Поделиться

Что известно об украинском пилоте Андрее “Джусе” Пильщикове

30-летний летчик-истребитель 40 БрТА Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, майор, один из "Призраков Киева", JUICE погиб 25 августа в Житомирской области в авиакатастрофе вместе с еще двумя собратьями.

Андрей Пильщиков с первой минуты встал на защиту Украины, совершил более 100 боевых вылетов, имел подтвержденные сбитые аэроцелли: ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Был пилотом 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр", сборный образ летчиков которой за мужественные действия при обороне столицы и области от вражеских самолетов получил название "Призрак Киева".