Зеленский присвоил погибшему пилоту "Джусу" звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины присвоил звание Героя Украины погибшему летчику "Джусу" Андрею Пильщикову.
Главные тезисы
- Президент Зеленский присвоил погибшему летчику “Джусу” звание Герой Украины в День защитников Украины
- Андрей Пильщиков, известный как “Джус”, погиб в авиакатастрофе в Житомирской области, совершив более 100 боевых вылетов и имея подтвержденные сбитые аэроцели.
- Летчик “Джус” был членом 40-й бригады тактической авиации “Центр” и одним из “Призраков Киева”, участвовал в лоббировании предоставления Украине современных истребителей.
Летчик "Джус" посмертно получил звание "Герой Украины"
Президент Владимир Зеленский подписал указ о посмертном присвоении звания "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" майору Андрею Пильщикову с позывным "Джус" 30 сентября 2023 года.
Что известно об украинском пилоте Андрее “Джусе” Пильщикове
30-летний летчик-истребитель 40 БрТА Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, майор, один из "Призраков Киева", JUICE погиб 25 августа в Житомирской области в авиакатастрофе вместе с еще двумя собратьями.
Андрей Пильщиков с первой минуты встал на защиту Украины, совершил более 100 боевых вылетов, имел подтвержденные сбитые аэроцелли: ракеты и беспилотные летательные аппараты.
Был пилотом 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр", сборный образ летчиков которой за мужественные действия при обороне столицы и области от вражеских самолетов получил название "Призрак Киева".
Также "Джус" входил в состав официальных делегаций и межведомственных групп, лоббировавших предоставление Украине современных истребителей. Для этого совершил поездку в Вашингтон.
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