Зеленский присвоил погибшему пилоту "Джусу" звание Героя Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский присвоил погибшему пилоту "Джусу" звание Героя Украины

Офис Президента Украины
Зеленский присвоил погибшему пилоту "Джусу" звание Героя Украины
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Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины присвоил звание Героя Украины погибшему летчику "Джусу" Андрею Пильщикову.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский присвоил погибшему летчику “Джусу” звание Герой Украины в День защитников Украины
  • Андрей Пильщиков, известный как “Джус”, погиб в авиакатастрофе в Житомирской области, совершив более 100 боевых вылетов и имея подтвержденные сбитые аэроцели.
  • Летчик “Джус” был членом 40-й бригады тактической авиации “Центр” и одним из “Призраков Киева”, участвовал в лоббировании предоставления Украине современных истребителей.

Летчик "Джус" посмертно получил звание "Герой Украины"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о посмертном присвоении звания "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" майору Андрею Пильщикову с позывным "Джус" 30 сентября 2023 года.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, говорится в указе президента.

Что известно об украинском пилоте Андрее “Джусе” Пильщикове

30-летний летчик-истребитель 40 БрТА Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, майор, один из "Призраков Киева", JUICE погиб 25 августа в Житомирской области в авиакатастрофе вместе с еще двумя собратьями.

Андрей Пильщиков с первой минуты встал на защиту Украины, совершил более 100 боевых вылетов, имел подтвержденные сбитые аэроцелли: ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Был пилотом 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр", сборный образ летчиков которой за мужественные действия при обороне столицы и области от вражеских самолетов получил название "Призрак Киева".

Также "Джус" входил в состав официальных делегаций и межведомственных групп, лоббировавших предоставление Украине современных истребителей. Для этого совершил поездку в Вашингтон.

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