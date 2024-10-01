Зеленський присвоїв загиблому пілоту "Джусу" звання Героя України

Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України присвоїв звання Героїя України загиблому льотчику "Джусу" Андрію Пільщикову.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" загиблому льотчику Андрію Пільщикову.
- Пільщиков був відомий як "Джус", мав понад 100 бойових вильотів та збиті аероцілі.
- Льотчик входив до складу "Привидів Києва", які захищали столицю від ворожих літаків.
- Пільщиков також лобіював надання Україні сучасних винищувачів та відвідав Вашингтон у цій справі.
- Посмертно присвоєння звання "Герой України" майору Пільщикову було визнанням його самовідданого служіння Українському народові.
Льотчик "Джус" посмертно отримав звання "Герой України"
Президент Володимир Зеленський підписав указ про посмертне присвоєння звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" майору Андрію Пільщикову із позивним "Джус" 30 вересня 2023 року.
Що відомо про українського пілота Андрія “Джуса” Пільщикова
30-річний льотчик-винищувач 40 БрТА Повітряних сил Збройних Сил України, майор, один з “Привидів Києва”, JUICE загинув 25 серпня на Житомирщині в авіакатастрофі разом з ще двома побратимами.
Андрій Пільщиков з першої хвилини став на захист України, здійснив понад 100 бойових вильотів, мав підтверджені збиті аероцілі: ракети та безпілотні літальні апарати.
Був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр", збірний образ льотчиків якої, за мужні дії при обороні столиці та області від ворожих літаків отримав назву "Привид Києва".
Також "Джус" входив до складу офіційних делегацій та міжвідомчих груп, які лобіювали надання Україні сучасних винищувачів. Для цього здійснив поїздку до Вашингтона.
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