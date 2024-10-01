Зеленський присвоїв загиблому пілоту "Джусу" звання Героя України

Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України присвоїв звання Героїя України загиблому льотчику "Джусу" Андрію Пільщикову.

Льотчик "Джус" посмертно отримав звання "Герой України"

Президент Володимир Зеленський підписав указ про посмертне присвоєння звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" майору Андрію Пільщикову із позивним "Джус" 30 вересня 2023 року.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, — йдеться в указі президента. Поширити

Що відомо про українського пілота Андрія “Джуса” Пільщикова

30-річний льотчик-винищувач 40 БрТА Повітряних сил Збройних Сил України, майор, один з “Привидів Києва”, JUICE загинув 25 серпня на Житомирщині в авіакатастрофі разом з ще двома побратимами.

Андрій Пільщиков з першої хвилини став на захист України, здійснив понад 100 бойових вильотів, мав підтверджені збиті аероцілі: ракети та безпілотні літальні апарати.

Був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр", збірний образ льотчиків якої, за мужні дії при обороні столиці та області від ворожих літаків отримав назву "Привид Києва".