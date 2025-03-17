Льотчик Олексій "Мунфіш" Месь отримав звання Герой України посмертно

Президент Володимир Зеленський присвоїв українському пілотові Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, звання Героя України з орденом «Золота Зірка». Про це свідчить указ президента № 165/2025.

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Олексій Месь, родом з Шепетівки на Хмельниччині, закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

У червні 2022 року він разом з льотчиком, Героєм України Андрієм Пільщиковим (позивний «Джус»), який загинув у 2023 році, відвідав США, щоб зустрітися з урядовцями та лобіювати надання Україні винищувачів F-16.

30-річний Олексій Месь загинув 29 серпня 2024 року. Того дня у Генеральному штабі ЗСУ заявили про втрату винищувача F-16. Там розповіли, що американські винищувачі продемонстрували свою ефективність, збивши 26 серпня чотири крилаті ракети.

Олексій Месь

Проте під час заходу на ціль з одним із літаків втратили звʼязок. Пізніше з’ясувалося, що літак зазнав катастрофи, а льотчик загинув. За даними Повітряних сил, того дня, Олексій знищив три крилаті ракети та один ударний безпілотник.