Льотчик Олексій "Мунфіш" Месь отримав звання Герой України посмертно

Президент Володимир Зеленський присвоїв українському пілотові Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, звання Героя України з орденом «Золота Зірка». Про це свідчить указ президента № 165/2025.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський надав пілотові Олексію Месю звання Герой України з орденом «Золота Зірка» за його внесок у розвиток української авіації.
- В результаті катастрофи винищувача F-16 Олексій Месь загинув, невдовзі після того, як знищив три крилаті ракети та один ударний безпілотник РФ.
- Спеціальна комісія Міністерства оборони та партнери зі США займаються розслідуванням причин аварії літака, що загубила життя льотчика Олексія Меся.
Легендарний пілот “Мунфіш” став Героєм України
Олексій Месь, родом з Шепетівки на Хмельниччині, закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба.
У червні 2022 року він разом з льотчиком, Героєм України Андрієм Пільщиковим (позивний «Джус»), який загинув у 2023 році, відвідав США, щоб зустрітися з урядовцями та лобіювати надання Україні винищувачів F-16.
30-річний Олексій Месь загинув 29 серпня 2024 року. Того дня у Генеральному штабі ЗСУ заявили про втрату винищувача F-16. Там розповіли, що американські винищувачі продемонстрували свою ефективність, збивши 26 серпня чотири крилаті ракети.
Проте під час заходу на ціль з одним із літаків втратили звʼязок. Пізніше з’ясувалося, що літак зазнав катастрофи, а льотчик загинув. За даними Повітряних сил, того дня, Олексій знищив три крилаті ракети та один ударний безпілотник.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-