Льотчик Олексій "Мунфіш" Месь отримав звання Герой України посмертно
Категорія
Україна
Дата публікації

Льотчик Олексій "Мунфіш" Месь отримав звання Герой України посмертно

Офіс Президента України
Месь

Президент Володимир Зеленський присвоїв українському пілотові Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, звання Героя України з орденом «Золота Зірка». Про це свідчить указ президента № 165/2025.

Головні тези:

  • Президент Володимир Зеленський надав пілотові Олексію Месю звання Герой України з орденом «Золота Зірка» за його внесок у розвиток української авіації.
  • В результаті катастрофи винищувача F-16 Олексій Месь загинув, невдовзі після того, як знищив три крилаті ракети та один ударний безпілотник РФ.
  • Спеціальна комісія Міністерства оборони та партнери зі США займаються розслідуванням причин аварії літака, що загубила життя льотчика Олексія Меся.

Легендарний пілот “Мунфіш” став Героєм України

Олексій Месь, родом з Шепетівки на Хмельниччині, закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

У червні 2022 року він разом з льотчиком, Героєм України Андрієм Пільщиковим (позивний «Джус»), який загинув у 2023 році, відвідав США, щоб зустрітися з урядовцями та лобіювати надання Україні винищувачів F-16.

30-річний Олексій Месь загинув 29 серпня 2024 року. Того дня у Генеральному штабі ЗСУ заявили про втрату винищувача F-16. Там розповіли, що американські винищувачі продемонстрували свою ефективність, збивши 26 серпня чотири крилаті ракети.

Олексій Месь

Проте під час заходу на ціль з одним із літаків втратили звʼязок. Пізніше з’ясувалося, що літак зазнав катастрофи, а льотчик загинув. За даними Повітряних сил, того дня, Олексій знищив три крилаті ракети та один ударний безпілотник.

У районі падіння літака працює спеціальна комісія Міністерства оборони, яка з’ясовує причини аварії. Микола Олещук, який тоді ще очолював Повітряні сили ЗСУ, писав, що партнери зі США також уже долучилися до розслідування її причин.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Роковини загибелі Джуса. Олещук виконав обіцянку матері пілота — відео
Микола Олещук
Роковини загибелі Джуса. Олещук виконав обіцянку матері пілота — відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Український льотчик Олексій Месь героїчно загинув у повітряному бою
Повітряні Сили ЗСУ
Месь
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський присвоїв загиблому пілоту "Джусу" звання Героя України
Офіс Президента України
Зеленський присвоїв загиблому пілоту "Джусу" звання Героя України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?