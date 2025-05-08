Зеленский присвоил звание "Герой Украины" 11 военнослужащим — кто в списках

Президент Владимир Зеленский 8 мая подписал ряд указов о присвоении самой почетной государственной награды — Героя Украины.
Главные тезисы
- Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Герой Украины 11 военнослужащим, среди которых глава СБУ Василий Малюк и другие защитники страны.
- Среди награжденных Героями Украины также есть посмертные награды, включая украинских защитников, сыгравших важную роль в обороне страны.
Малюк и Бровди стали "Героями Украины"
Почетное звание с орденом "Золотая звезда" получили:
глава СБУ Василий Малюк,
подполковник Сергей Рощин,
полковник Павел Розлач,
полковник Игорь Пархоменко,
лейтенант Андрей Кияненко,
младший лейтенант Александр Гаран,
майор Роберт Бровди, руководящий 414-й отдельной бригадой "Птицы Мадяра".
Посмертно это звание присвоили украинскому защитнику, головному сержанту 59 бригады Павлу Петриченко.
Также посмертно присвоили звание "Герой Украины":
старшему солдату Анатолию Тегзи, командовавшему тактической группой "Карпатской Сечи";
Владимиру Тодору;
Александру Кандаурову.
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