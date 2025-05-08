Зеленский присвоил звание "Герой Украины" 11 военнослужащим — кто в списках
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский присвоил звание "Герой Украины" 11 военнослужащим — кто в списках

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский 8 мая подписал ряд указов о присвоении самой почетной государственной награды — Героя Украины.

Главные тезисы

  • Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Герой Украины 11 военнослужащим, среди которых глава СБУ Василий Малюк и другие защитники страны.
  • Среди награжденных Героями Украины также есть посмертные награды, включая украинских защитников, сыгравших важную роль в обороне страны.

Малюк и Бровди стали "Героями Украины"

Почетное звание с орденом "Золотая звезда" получили:

  • глава СБУ Василий Малюк,

  • подполковник Сергей Рощин,

  • полковник Павел Розлач,

  • полковник Игорь Пархоменко,

  • лейтенант Андрей Кияненко,

  • младший лейтенант Александр Гаран,

  • майор Роберт Бровди, руководящий 414-й отдельной бригадой "Птицы Мадяра".

Посмертно это звание присвоили украинскому защитнику, головному сержанту 59 бригады Павлу Петриченко.

Также посмертно присвоили звание "Герой Украины":

  • старшему солдату Анатолию Тегзи, командовавшему тактической группой "Карпатской Сечи";

  • Владимиру Тодору;

  • Александру Кандаурову.

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