Парамедик Ирина Цыбух получила звание "Герой Украины" посмертно

Парамедик медицинского батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух получила посмертное звание "Героя Украины". Об этом говорится в указе на сайте Офиса президента
Главные тезисы
- Ирина Цыбух была участницей медицинского батальона “Госпитальеры” и активно помогала раненым на передовой.
- Посмертно Ирина Цыбух была удостоена звания “Герой Украины” за личное мужество и героизм.
- Ирина Цыбух погибла в мае 2024 года во время ротации на Харьковщине.
Ирина Цыбух стала "Героем Украины"
В ноябре 2023 года Ирина "Чека" Цыбух получила награду Президента Украины — орден "За заслуги" III степени, а в марте 2024 года стала лауреаткой премии "УП 100. Сила женщин".
За шесть дней до гибели последнему посту у X Ирина писала:
У меня скоро ДН и я горжусь, что дожила до 26.
Но до своего 26-летия "госпитальерша" не дожила два дня — 29 мая 2024 года она погибла во время ротации на Харьковщине.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-