Парамедик Ирина Цыбух получила звание "Герой Украины" посмертно
Категория
Украина
Дата публикации

Парамедик Ирина Цыбух получила звание "Герой Украины" посмертно

Офис Президента Украины
Цыбух
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Парамедик медицинского батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух получила посмертное звание "Героя Украины". Об этом говорится в указе на сайте Офиса президента

Главные тезисы

  • Ирина Цыбух была участницей медицинского батальона “Госпитальеры” и активно помогала раненым на передовой.
  • Посмертно Ирина Цыбух была удостоена звания “Герой Украины” за личное мужество и героизм.
  • Ирина Цыбух погибла в мае 2024 года во время ротации на Харьковщине.

Ирина Цыбух стала "Героем Украины"

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: надати звання Герой України з відзначенням ордена "Золота Зірка" Цибух Ірині Володимирівні — громадській діячці, керівниці екіпажу добровольчого батальйону "Госпітальєри" (посмертно).

Ирина Цыбух

В ноябре 2023 года Ирина "Чека" Цыбух получила награду Президента Украины — орден "За заслуги" III степени, а в марте 2024 года стала лауреаткой премии "УП 100. Сила женщин".

За шесть дней до гибели последнему посту у X Ирина писала:

У меня скоро ДН и я горжусь, что дожила до 26.

Но до своего 26-летия "госпитальерша" не дожила два дня — 29 мая 2024 года она погибла во время ротации на Харьковщине.

В июне 2024 года Зеленский наградил Ирину орденом "За мужество" ІІІ степени.

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