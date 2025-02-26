Парамедик Ирина Цыбух получила звание "Герой Украины" посмертно

Парамедик медицинского батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух получила посмертное звание "Героя Украины". Об этом говорится в указе на сайте Офиса президента

Ирина Цыбух стала "Героем Украины"

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: надати звання Герой України з відзначенням ордена "Золота Зірка" Цибух Ірині Володимирівні — громадській діячці, керівниці екіпажу добровольчого батальйону "Госпітальєри" (посмертно). Поделиться

Ирина Цыбух

В ноябре 2023 года Ирина "Чека" Цыбух получила награду Президента Украины — орден "За заслуги" III степени, а в марте 2024 года стала лауреаткой премии "УП 100. Сила женщин".

За шесть дней до гибели последнему посту у X Ирина писала:

У меня скоро ДН и я горжусь, что дожила до 26.

Но до своего 26-летия "госпитальерша" не дожила два дня — 29 мая 2024 года она погибла во время ротации на Харьковщине.