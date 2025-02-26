Парамедикиня Ірина Цибух отримала звання "Герой України" посмертно

Парамедикиня медичного батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух отримала посмертно звання "Героя України". Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента

Ірина Цибух стала “Героєм України”

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: надати звання Герой України з відзначенням ордена "Золота Зірка" Цибух Ірині Володимирівні — громадській діячці, керівниці екіпажу добровольчого батальйону "Госпітальєри" (посмертно). Поширити

Ірина Цибух

У листопаді 2023 року Ірина "Чека" Цибух здобула відзнаку Президента України — орден "За заслуги" III ступеня, а в березні 2024 року стала лауреаткою премії "УП 100. Сила жінок".

За шість днів до загибелі останньому пості у X Ірина писала:

У мене скоро ДН і я пишаюсь, що дожила до 26.

Але до свого 26-річчя "госпітальєрка" не дожила два дні — 29 травня 2024 року вона загинула під час ротації на Харківщині.