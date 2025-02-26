Парамедикиня Ірина Цибух отримала звання "Герой України" посмертно
Категорія
Україна
Дата публікації

Парамедикиня Ірина Цибух отримала звання "Герой України" посмертно

Офіс Президента України
Цибух

Парамедикиня медичного батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух отримала посмертно звання "Героя України". Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента

Головні тези:

  • Ірина Цибух отримала звання “Герой України” посмертно за мужність і героїзм у захисті державного суверенітету України.
  • Вона була керівницею екіпажу медичного батальйону “Госпітальєри” та активно допомагала пораненим на передовій.
  • Її загибель стала великою втратою для українського народу, а пам'ять про неї буде жити довго як символ мужності та відданості.

Ірина Цибух стала “Героєм України”

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: надати звання Герой України з відзначенням ордена "Золота Зірка" Цибух Ірині Володимирівні — громадській діячці, керівниці екіпажу добровольчого батальйону "Госпітальєри" (посмертно).

Ірина Цибух

У листопаді 2023 року Ірина "Чека" Цибух здобула відзнаку Президента України — орден "За заслуги" III ступеня, а в березні 2024 року стала лауреаткою премії "УП 100. Сила жінок".

За шість днів до загибелі останньому пості у X Ірина писала:

У мене скоро ДН і я пишаюсь, що дожила до 26.

Але до свого 26-річчя "госпітальєрка" не дожила два дні — 29 травня 2024 року вона загинула під час ротації на Харківщині.

У червні 2024 року Зеленський нагородив Ірину орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

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