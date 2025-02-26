Парамедикиня Ірина Цибух отримала звання "Герой України" посмертно

Парамедикиня медичного батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух отримала посмертно звання "Героя України". Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента
Головні тези:
- Ірина Цибух отримала звання “Герой України” посмертно за мужність і героїзм у захисті державного суверенітету України.
- Вона була керівницею екіпажу медичного батальйону “Госпітальєри” та активно допомагала пораненим на передовій.
- Її загибель стала великою втратою для українського народу, а пам'ять про неї буде жити довго як символ мужності та відданості.
Ірина Цибух стала “Героєм України”
У листопаді 2023 року Ірина "Чека" Цибух здобула відзнаку Президента України — орден "За заслуги" III ступеня, а в березні 2024 року стала лауреаткою премії "УП 100. Сила жінок".
За шість днів до загибелі останньому пості у X Ірина писала:
У мене скоро ДН і я пишаюсь, що дожила до 26.
Але до свого 26-річчя "госпітальєрка" не дожила два дні — 29 травня 2024 року вона загинула під час ротації на Харківщині.
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