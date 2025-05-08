Зеленський надав звання "Герой України" 11 військовослужбовцям — хто у списках
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський надав звання "Герой України" 11 військовослужбовцям — хто у списках

Офіс Президента України
Зеленський
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Президент Володимир Зеленський 8 травня підписав низку указів про присвоєння найпочеснішої державної нагороди — Героя України.

Головні тези:

  • Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України 11 військовослужбовцям.
  • Серед нагороджених Героями України були голова СБУ Василь Малюк, підполковник Сергій Рощин, полковник Павло Розлач та інші.
  • Посмертно звання Герой України отримали українські захисники, які відіграли важливу роль у обороні країни.

Малюк і Бровді стали “Героями України”

Почесне звання з відзначенням орденом "Золота зірка" отримали:

  • голова СБУ Василь Малюк,

  • підполковник Сергій Рощин,

  • полковник Павло Розлач,

  • полковник Ігор Пархоменко,

  • лейтенант Андрій Кіяненко,

  • молодший лейтенант Олександр Гаран,

  • майор Роберт Бровді, який керує 414 окремою бригадою "Птахи Мадяра".

Посмертно це звання присвоїли українському захиснику, головному сержанту 59 бригади Павлові Петриченку.

Також посмертно надали звання “Герой України”:

  • старшому солдату Анатолію Тегзі, який командував тактичною групою "Карпатської Січі";

  • Володимиру Тодору;

  • Олександру Кандаурову.

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