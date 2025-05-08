Зеленський надав звання "Герой України" 11 військовослужбовцям — хто у списках

Президент Володимир Зеленський 8 травня підписав низку указів про присвоєння найпочеснішої державної нагороди — Героя України.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України 11 військовослужбовцям.
- Серед нагороджених Героями України були голова СБУ Василь Малюк, підполковник Сергій Рощин, полковник Павло Розлач та інші.
- Посмертно звання Герой України отримали українські захисники, які відіграли важливу роль у обороні країни.
Малюк і Бровді стали “Героями України”
Почесне звання з відзначенням орденом "Золота зірка" отримали:
голова СБУ Василь Малюк,
підполковник Сергій Рощин,
полковник Павло Розлач,
полковник Ігор Пархоменко,
лейтенант Андрій Кіяненко,
молодший лейтенант Олександр Гаран,
майор Роберт Бровді, який керує 414 окремою бригадою "Птахи Мадяра".
Посмертно це звання присвоїли українському захиснику, головному сержанту 59 бригади Павлові Петриченку.
Також посмертно надали звання “Герой України”:
старшому солдату Анатолію Тегзі, який командував тактичною групою "Карпатської Січі";
Володимиру Тодору;
Олександру Кандаурову.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-