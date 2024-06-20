За словами командувача армії Франції, генерала П'єра Шилля, невеликі дрони невдовзі можуть втрати перевагу у розв'язаній Росією злочинній війні проти України та інших конфліктах через стрімкий розвиток систем РЕБ.

Чому перевага невеликих дронів на фронті в Україні зникає

Шилль підкреслив, що наразі вже 75% дронів на фронті в Україні губляться через протидію засобів РЕБ.

Безкарне життя маленьких, дуже простих дронів над полем бою — це знімок у часі. Зараз це експлуатується, це ясно, і ми повинні захистити себе. Сьогодні меч, у сенсі повітряного дрона, є більш потужним, ніж щит. Щит посилюватиметься, — зазначає командувач армії Франції. Поширити

Зазначається, що на найбільшій європейській збройовій виставці у Парижі Eurosatory було презентовано десятки новітніх систем РЕБ.

Зокрема, системи РЕБ були представлені у вигляді дробовиків, гармат та ракет.

Окрім цього такі виробники зброї як Safran, Thales і Hensoldt представили системи, так званої “м’якої” протидії БпЛА.

За словами Шилля, за 2 роки всі машини французької спільної бойової програми "Скорпіон" перетворяться на системи боротьби з РЕБ.

Вони будуть озброєні турелями, які стрілятимуть ракетами або 40-мм повітряними гранатами.

У чому недолік стрімкої розробки дронів

Командувач армії Франції також зазначив, що наразі дрони з видом від першої особи чинять близько 80% всіх руйнувань на лінії фронту в Україні. Однак ще 8 місяців тому цих систем не було.

На його переконання, за 10 років ситуація знову кардинально зміниться, або ж вона може змінитись у найближчі кілька років.

Шилль додав, що такі темпи розробки військових дронів не дають армії змоги розраховувати на великі програми закупівель, адже придбані безпілотники можуть застаріти вже за якісь 5-6 місяців.