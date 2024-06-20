Командувач армії Франції попередив про втрату переваги БпЛА на фронті в Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

Командувач армії Франції попередив про втрату переваги БпЛА на фронті в Україні

Дрон
Джерело:  Defense News

За словами командувача армії Франції, генерала П'єра Шилля, невеликі дрони невдовзі можуть втрати перевагу у розв'язаній Росією злочинній війні проти України та інших конфліктах через стрімкий розвиток систем РЕБ. 

Головні тези:

  • Системи РЕБ швидко нівелюють перевагу дронів на фронті в Україні.
  • 80% дронів на фронті губляються через протидію засобів РЕБ, внаслідок чого виникає небезпека для армій.
  • Французька армія готується до війни майбутнього, переозброюючи машини через програму “Скорпіон”.
  • Стрімкі темпи розробки дронів перешкоджають великим програмам закупівель, армії шукають оптимальні рішення в умовах швидко мінливого технологічного світу.
  • Необхідно створити стандартизовану промислову модель для ефективної боротьби з викликами нових технологій у військовій сфері.

Чому перевага невеликих дронів на фронті в Україні зникає

Шилль підкреслив, що наразі вже 75% дронів на фронті в Україні губляться через протидію засобів РЕБ.

Безкарне життя маленьких, дуже простих дронів над полем бою — це знімок у часі. Зараз це експлуатується, це ясно, і ми повинні захистити себе. Сьогодні меч, у сенсі повітряного дрона, є більш потужним, ніж щит. Щит посилюватиметься, — зазначає командувач армії Франції.

Зазначається, що на найбільшій європейській збройовій виставці у Парижі Eurosatory було презентовано десятки новітніх систем РЕБ.

Зокрема, системи РЕБ були представлені у вигляді дробовиків, гармат та ракет.

Окрім цього такі виробники зброї як Safran, Thales і Hensoldt представили системи, так званої “м’якої” протидії БпЛА.

За словами Шилля, за 2 роки всі машини французької спільної бойової програми "Скорпіон" перетворяться на системи боротьби з РЕБ.

Вони будуть озброєні турелями, які стрілятимуть ракетами або 40-мм повітряними гранатами.

У чому недолік стрімкої розробки дронів

Командувач армії Франції також зазначив, що наразі дрони з видом від першої особи чинять близько 80% всіх руйнувань на лінії фронту в Україні. Однак ще 8 місяців тому цих систем не було.

На його переконання, за 10 років ситуація знову кардинально зміниться, або ж вона може змінитись у найближчі кілька років.

Шилль додав, що такі темпи розробки військових дронів не дають армії змоги розраховувати на великі програми закупівель, адже придбані безпілотники можуть застаріти вже за якісь 5-6 місяців.

Дрони не можна порівнювати зі 155-мм снарядами, які можна зберігати і які залишаться актуальними через 10 років, і армії необхідно знайти "правильну систему в цьому швидко мінливому світі нових технологій. Завдання полягає в тому, щоб створити промислову модель, яка була б досить стандартизована, — пояснює командувач армії Франції.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ отримають новітній дрон Colibri від Франції
Colibri
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Україна представила новий дрон "Булава". У чому його особливість
дрон "Булава"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони та РЕБ. Французька збройова компанія Thales підписала три угоди з Україною
Thales
РЕБ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?