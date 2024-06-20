За словами командувача армії Франції, генерала П'єра Шилля, невеликі дрони невдовзі можуть втрати перевагу у розв'язаній Росією злочинній війні проти України та інших конфліктах через стрімкий розвиток систем РЕБ.
Головні тези:
- Системи РЕБ швидко нівелюють перевагу дронів на фронті в Україні.
- 80% дронів на фронті губляються через протидію засобів РЕБ, внаслідок чого виникає небезпека для армій.
- Французька армія готується до війни майбутнього, переозброюючи машини через програму “Скорпіон”.
- Стрімкі темпи розробки дронів перешкоджають великим програмам закупівель, армії шукають оптимальні рішення в умовах швидко мінливого технологічного світу.
- Необхідно створити стандартизовану промислову модель для ефективної боротьби з викликами нових технологій у військовій сфері.
Чому перевага невеликих дронів на фронті в Україні зникає
Шилль підкреслив, що наразі вже 75% дронів на фронті в Україні губляться через протидію засобів РЕБ.
Зазначається, що на найбільшій європейській збройовій виставці у Парижі Eurosatory було презентовано десятки новітніх систем РЕБ.
Зокрема, системи РЕБ були представлені у вигляді дробовиків, гармат та ракет.
Окрім цього такі виробники зброї як Safran, Thales і Hensoldt представили системи, так званої “м’якої” протидії БпЛА.
За словами Шилля, за 2 роки всі машини французької спільної бойової програми "Скорпіон" перетворяться на системи боротьби з РЕБ.
Вони будуть озброєні турелями, які стрілятимуть ракетами або 40-мм повітряними гранатами.
У чому недолік стрімкої розробки дронів
Командувач армії Франції також зазначив, що наразі дрони з видом від першої особи чинять близько 80% всіх руйнувань на лінії фронту в Україні. Однак ще 8 місяців тому цих систем не було.
На його переконання, за 10 років ситуація знову кардинально зміниться, або ж вона може змінитись у найближчі кілька років.
Шилль додав, що такі темпи розробки військових дронів не дають армії змоги розраховувати на великі програми закупівель, адже придбані безпілотники можуть застаріти вже за якісь 5-6 місяців.
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