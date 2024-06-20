По словам командующего армией Франции, генерала Пьера Шилля, небольшие дроны вскоре могут утратить преимущество в развязанной Россией преступной войне против Украины и других конфликтах из-за стремительного развития систем РЭБ.
Главные тезисы
- Системы РЭБ быстро нивелируют преимущество дронов на фронте в Украине, что создает угрозу для армий.
- Французская армия перевооружается через программу “Скорпион” для борьбы с вызовами новых технологий военной сферы.
- Недостаток стремительной разработки дронов заключается в необходимости постоянного обновления и неустойчивости крупных программ закупок.
- Командующий армией Франции подчеркнул значимость создания стандартизированной промышленной модели для эффективной борьбы с вызовами новых технологий в военной сфере.
- Борьба с РЭБ становится актуальной задачей для армий, и необходимо найти оптимальные решения в условиях быстро меняющегося технологического мира.
Почему преимущество небольших дронов на фронте в Украине исчезает
Шилль подчеркнул, что сейчас уже 75% дронов на фронте в Украине теряются из-за противодействия средств РЭБ.
На крупнейшей европейской оружейной выставке в Париже Eurosatory были представлены десятки новейших систем РЭБ.
В частности, системы РЭБ были представлены в виде дробовиков, орудий и ракет.
Кроме этого, такие производители оружия как Safran, Thales и Hensoldt представили системы, так называемого "мягкого" противодействия БпЛА.
По словам Шилля, за 2 года все машины французской совместной боевой программы "Скорпион" превратятся в системы борьбы с РЭБ.
Они будут вооружены турелями, которые будут стрелять ракетами или 40 мм воздушными гранатами.
В чем недостаток стремительной разработки дронов
Командующий армией Франции также отметил, что в настоящее время дроны с видом от первого лица совершают около 80% всех разрушений на линии фронта в Украине. Однако еще 8 месяцев назад этих систем не было.
По его убеждению, за 10 лет ситуация снова кардинально изменится, или же она может измениться в ближайшие несколько лет.
Шилль добавил, что такие темпы разработки военных дронов не позволяют армии рассчитывать на большие программы закупок, ведь приобретенные беспилотники могут устареть уже через 5-6 месяцев.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-