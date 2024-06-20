Командующий армией Франции предупредил о потере преимущества БпЛА на фронте в Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Командующий армией Франции предупредил о потере преимущества БпЛА на фронте в Украине

Дрон
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Источник:  Defense News

По словам командующего армией Франции, генерала Пьера Шилля, небольшие дроны вскоре могут утратить преимущество в развязанной Россией преступной войне против Украины и других конфликтах из-за стремительного развития систем РЭБ.

Главные тезисы

  • Системы РЭБ быстро нивелируют преимущество дронов на фронте в Украине, что создает угрозу для армий.
  • Французская армия перевооружается через программу “Скорпион” для борьбы с вызовами новых технологий военной сферы.
  • Недостаток стремительной разработки дронов заключается в необходимости постоянного обновления и неустойчивости крупных программ закупок.
  • Командующий армией Франции подчеркнул значимость создания стандартизированной промышленной модели для эффективной борьбы с вызовами новых технологий в военной сфере.
  • Борьба с РЭБ становится актуальной задачей для армий, и необходимо найти оптимальные решения в условиях быстро меняющегося технологического мира.

Почему преимущество небольших дронов на фронте в Украине исчезает

Шилль подчеркнул, что сейчас уже 75% дронов на фронте в Украине теряются из-за противодействия средств РЭБ.

Безнаказанная жизнь маленьких, очень простых дронов над полем боя – это снимок во времени. Сейчас это эксплуатируется, это ясно и мы должны защитить себя. Сегодня меч, в смысле воздушного дрона, более мощный, чем щит. Щит будет усиливаться, отмечает командующий армией Франции.

На крупнейшей европейской оружейной выставке в Париже Eurosatory были представлены десятки новейших систем РЭБ.

В частности, системы РЭБ были представлены в виде дробовиков, орудий и ракет.

Кроме этого, такие производители оружия как Safran, Thales и Hensoldt представили системы, так называемого "мягкого" противодействия БпЛА.

По словам Шилля, за 2 года все машины французской совместной боевой программы "Скорпион" превратятся в системы борьбы с РЭБ.

Они будут вооружены турелями, которые будут стрелять ракетами или 40 мм воздушными гранатами.

В чем недостаток стремительной разработки дронов

Командующий армией Франции также отметил, что в настоящее время дроны с видом от первого лица совершают около 80% всех разрушений на линии фронта в Украине. Однако еще 8 месяцев назад этих систем не было.

По его убеждению, за 10 лет ситуация снова кардинально изменится, или же она может измениться в ближайшие несколько лет.

Шилль добавил, что такие темпы разработки военных дронов не позволяют армии рассчитывать на большие программы закупок, ведь приобретенные беспилотники могут устареть уже через 5-6 месяцев.

Дроны нельзя сравнивать со 155-мм снарядами, которые можно хранить и которые останутся актуальными через 10 лет, и армии необходимо найти "правильную систему в этом быстро меняющемся мире новых технологий. Задача состоит в том, чтобы создать промышленную модель, которая была бы достаточно стандартизирована, – объясняет командующий армией Франции.

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