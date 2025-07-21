Командувач Сухопутних військ Шаповалов оголосив про свої пріоритети на новій посаді

Новий командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Геннадій Шаповалов заявив, що одними з його завдань на посаді буде генерація військ та розвиток спектра безпілотних систем.

Шаповалов оголосив про свої пріоритети на посаді Командувача Сухопутних військ ЗСУ

Шаповалов описав виклики та проблеми, з якими щоденно стикаються Сухопутні війська.

Покладаючись на досвід управління бойовою бригадою, а з початком повномасштабного вторгнення оперативним командуванням "Південь" та оперативним угрупованням військ "Таврія", я глибоко розумію внутрішні процеси, потреби особового складу, логіку ухвалення рішень на рівні підрозділів і з’єднань. Особистий досвід роботи з міжнародними партнерами дає чітке розуміння про сумісність, стандарти, обмін практиками, які ми здатні масштабувати на користь усіх Сухопутних військ.

За його словами, одним із найголовніших завдань на сьогодні є генерація українських військ: формування, підготовка, доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ.

Війна вимагає постійного вдосконалення та розвитку і у питаннях бойової підготовки. Підготовка наших підрозділів має відповідати тим реаліям, з якими щодня стикаються воїни на фронті. Впровадження сучасних методик, які ґрунтуються на реальному бойовому досвіді, а також високопрофесійний інструкторсько-викладацький склад — також наш пріоритет. Геннадій Шаповалов Командувач Сухопутних військ ЗСУ

Водночас він наголосив на важливості розвитку усіх складових Сухопутних військ: від піхоти й танкових підрозділів до артилерії, протиповітряної оборони та армійської авіації.

Особливу увагу приділятиму розвитку всього спектру безпілотних систем, а також сучасних засобів звʼязку та управління, що забезпечать нам перевагу над ворогом. Поширити

Також військовий заявив, що життєвою необхідністю сьогодні стало забезпечення сучасними технологіями та озброєнням, що дозволить мати перевагу над РФ.

Перемога залежить від єдності наших зусиль. Ми не існуємо окремо від суспільства. Успіх армії можливий лише за умов тісної взаємодії з громадянами, ветеранами, волонтерами, органами державної влади, місцевим самоврядуванням, міжнародними партнерами. Тільки спільно ми зможемо відновити мир та захистити наше майбутнє. Наша єдність є найсильнішою зброєю в цій боротьбі.

Нагадаємо, що 19 червня президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України Геннадія Шаповалова.