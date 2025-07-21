Командующий Сухопутными войсками Шаповалов объявил о своих приоритетах на новой должности

Новый командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Геннадий Шаповалов заявил, что одной из его задач в должности будет генерация войск и развитие спектра беспилотных систем.
Главные тезисы
- Одним из приоритетов командующего Шаповалова является развитие беспилотных систем и современных технологий в Сухопутных войсках.
- Главной целью нового командующего является генерация украинских войск, их подготовка и совершенствование для эффективного противодействия на фронте.
- Шаповалов выделяет важность единства усилий общества, государственных структур, ветеранов и волонтеров для обеспечения успеха армии.
Шаповалов объявил о своих приоритетах в должности Командующего Сухопутными войсками ВСУ
Шаповалов описал вызовы и проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются Сухопутные войска.
Полагаясь на опыт управления боевой бригадой, а с началом полномасштабного вторжения оперативным командованием "Юг" и оперативной группировкой войск "Таврия", я глубоко понимаю внутренние процессы, потребности личного состава, логику принятия решений на уровне подразделений и соединений. Личный опыт работы с международными партнерами дает четкое понимание совместимости, стандартов, обмена практиками, которые мы способны масштабировать в пользу всех Сухопутных войск.
По его словам, одной из главных задач на сегодняшний день является генерация украинских войск: формирование, подготовка, доукомплектование боевых частей и подразделений Сухопутных войск.
В то же время он отметил важность развития всех составляющих Сухопутных войск: от пехоты и танковых подразделений до артиллерии, противовоздушной обороны и армейской авиации.
Также военный заявил, что жизненной необходимостью стало обеспечение современными технологиями и вооружением, что позволит иметь преимущество над РФ.
Победа зависит от единства наших усилий. Мы не существуем отдельно от общества. Успех армии возможен только при тесном взаимодействии с гражданами, ветеранами, волонтерами, органами государственной власти, местным самоуправлением, международными партнерами. Только вместе мы сможем восстановить мир и защитить наше будущее. Наше единство — самое сильное оружие в этой борьбе.
Напомним, что 19 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Геннадия Шаповалова.
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