Командування армії РФ цинічно встановило своїм підрозділам дедлайн щодо Запоріжжя
Категорія
Україна
Дата публікації

Командування армії РФ цинічно встановило своїм підрозділам дедлайн щодо Запоріжжя

окупанти
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Джерело:  Суспільне

Російське командування встановило своїм підрозділам дедлайн: підійти якомога ближче до Запоріжжя до кінця літа. Задля цього армія РФ намагається просуватися одночасно на кількох відтинках фронту — зокрема на Оріхівському та Гуляйпільському. Та Сили оборони контролюють ситуацію і ведуть активну маневрену оборону та відбивають атаки російської армії.

Головні тези:

  • Російське командування встановило дедлайн для своїх підрозділів щодо наближення до Запоріжжя до кінця літа, що призводить до активних бойових дій на Оріхівському, Гуляйпільському та інших напрямках.
  • Сили оборони України ведуть активну маневрену оборону та відбивають атаки російської армії поблизу Запоріжжя, демонструючи стійкість та високий бойовий дух.

Армія РФ кидає всі сили на окупацію Запорізької області

Про це повідомили речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин і співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула.

За словами Владислава Волошина, російські війська продовжують активно застосовувати озброєння на Запорізькому напрямку.

Вони не зменшили інтенсивність застосування озброєння, і насамперед це стосується FPV-дронів. Крім того, не поменшало й артилерійських обстрілів, а кількість авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами навіть дещо зросла.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Речник Сил оборони Півдня України

Однією з найактивніших ділянок фронту на Запоріжжі залишається район Степногірська. Там російські війська проводять штурмові дії та намагаються закидати диверсійно-розвідувальні групи:

Щодня ми фіксуємо від двох до п'яти бойових зіткнень. Тут окупанти все ж таки намагаються інфільтруватися або підійти та закріпитися на південних околицях Степногірська.

Попри це ситуація в районі Степногірська дещо покращилася, каже аналітик проєкту DeepState Руслан Микула. Однак населений пункт не перебуває повністю під контролем Сил оборони:

Армія РФ контролює мікрорайон, який військові називають "Ромб". Він розташований у південній частині Степногірська. Там колись була багатоповерхова забудова, але від неї майже нічого не залишилося — самі руїни. Проте росіяни там присутні.

Також Сили оборони на окремих ділянках фронту намагаються повернути контроль над раніше втраченими позиціями поблизу Приморського, Плавнів та Степногірська. Водночас російські війська прагнуть просунутися в районах Щербаків та Малих Щербаків.

За словами Руслана Микули, у районах Приморського та Плавнів триває зачистка території від російських військових, однак поодинокі групи окупантів там досі залишаються:

У Приморському війська РФ остаточно втратили ініціативу. Там ще є інфільтровані групи, фіксується незначна присутність. Але якщо порівнювати з тим, що РФ публічно заявляє — ніби вони там ледь не Малокатеринівку контролюють, то реальна ситуація в Приморському дуже далека від звітів, які російське керівництво на місцях передає "нагору".

Найактивнішим нині залишається Гуляйпільський відтинок фронту, де на початку тижня російські війська здійснювали до 40–45 бойових зіткнень на добу:

За даними української розвідки, російське командування поставило своїм підрозділам завдання просуватися в напрямку Комишувахи та Запоріжжя. Для цього окупанти намагаються атакувати північніше Гуляйполя та обійти місто із заходу, щоб ускладнити логістику українських підрозділів. Водночас, за словами Волошина, протягом останніх двох тижнів російські війська не мають суттєвих успіхів.

Зокрема, це стосується й Воздвижівки, яку російська пропаганда неодноразово називала нібито захопленою:

Противник намагається зайти, здійснити фото- та відеофіксацію, як-от у Воздвижівці. А потім ці групи фактично гинуть, тому що йдуть в один кінець — без евакуації, без груп закріплення та підтримки. Тому все це лише спроба видати бажане за дійсне.

На Олександрівському напрямку російські війська намагаються активізуватися, проте на деяких ділянках під тиском ЗСУ змушені переходити від штурмових дій до оборонних, каже Владислав Волошин:

Крім того, вони підтягнули туди певну кількість артилерії для зміцнення оборонних дій. Це говорить про те, що сили оборони України тут також проводять активні дії щодо повернення й відновлення контролю над деякими втраченими позиціями та населеними пунктами.

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