Командование армии РФ цинично установило своим подразделениям дедлайн насчет Запорожья

Российское командование установило своим подразделениям дедлайн: подойти поближе к Запорожью к концу лета. Ради этого армия РФ пытается продвигаться одновременно на нескольких отрезках фронта — в частности, на Ореховском и Гуляйпольском. Но Силы обороны контролируют ситуацию и ведут активную маневренную оборону и отражают атаки русской армии.

Армия РФ бросает все силы на оккупацию Запорожской области

Об этом сообщили представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин и соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула.

По словам Владислава Волошина, российские войска продолжают активно применять вооружение в Запорожском направлении.

Они не снизили интенсивность применения вооружения, и прежде всего это касается FPV-дронов. Кроме того, не стало меньше и артиллерийских обстрелов, а количество авиационных ударов управляемыми авиационными бомбами даже несколько возросло. Владислав Волошин Спикер Сил обороны Юга Украины

Одним из самых активных участков фронта в Запорожье остается район Степногорска. Там российские войска проводят штурмовые действия и пытаются забрасывать диверсионно-разведывательные группы:

Каждый день мы фиксируем от двух до пяти боевых столкновений. Здесь оккупанты все же пытаются инфильтрироваться или подойти и закрепиться на южных окрестностях Степногорска. Поделиться

Несмотря на это, ситуация в районе Степногорска несколько улучшилась, говорит аналитик проекта DeepState Руслан Микула. Однако населенный пункт не находится полностью под контролем сил обороны:

Армия РФ контролирует микрорайон, который военные называют "Ромбом". Он расположен в южной части Степногорска. Там когда-то была многоэтажная застройка, но от нее почти ничего не осталось — сами развалины. Однако россияне там находятся.

Также Силы обороны на отдельных участках фронта пытаются вернуть контроль над ранее утраченными позициями вблизи Приморского, Плавного и Степногорского. В то же время, российские войска стремятся продвинуться в районах Щербаков и Малых Щербаков.

По словам Руслана Микулы, в районах Приморского и Плавней продолжается зачистка территории от российских военных, однако единичные группы окупантов там до сих пор остаются.

В Приморском войске РФ совсем утратили инициативу. Там еще есть инфильтрированные группы, фиксируется незначительное присутствие. Но если сравнивать с тем, что РФ публично заявляет — будто они там чуть ли не Малокатериновку контролируют, то реальная ситуация в Приморском очень далека от отчетов, которые российское руководство на местах передает "вверх". Поделиться

Самым активным остается Гуляйпольский отрезок фронта, где в начале недели российские войска осуществляли до 40–45 боевых столкновений в сутки:

По данным украинской разведки, российское командование поставило своим подразделениям задачу продвигаться в направлении Камышевахи и Запорожья. Для этого оккупанты пытаются атаковать севернее Гуляйполя и обойти город с запада, чтобы усложнить логистику украинских подразделений. В то же время, по словам Волошина, за последние две недели российские войска не имеют существенных успехов.

В частности, это касается и Воздвижовки, которую российская пропаганда неоднократно называла якобы восторженной:

Противник пытается зайти, осуществить фото- и видеофиксацию, например в Воздвижовке. А потом эти группы фактически погибают, потому что уходят в один конец — без эвакуации, без групп закрепления и поддержки. Потому все это лишь попытка выдать желаемое за действительное.

В Александровском направлении российские войска пытаются активизироваться, однако на некоторых участках под давлением ВСУ вынуждены переходить от штурмовых действий к оборонным, говорит Владислав Волошин: