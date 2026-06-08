Оккупанты атаковали дроном остановку общественного транспорта в Запорожье — двое погибших, 15 раненых

Российские войска днем 8 июня атаковали один из районов Запорожья дроном. Погибли два человека, 15 получили ранения.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали остановку общественного транспорта в Запорожье с помощью дрона, произошло два человеческих жертвы и 15 раненых.
- Инцидент произошел в спальном и Хортицком районах города, когда беспилотник попал в остановку и маршрутку.
Россия убила в Запорожье двух человек на остановке общественного транспорта
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Враг атаковал беспилотником спальный район Запорожья. Предварительно известно о 5 травмированных.
Около часа назад вражеский дрон попал в маршрутку в Космическом районе Запорожья. В результате атаки один человек получил ранения.
Два человека погибли, подчеркнул он.
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