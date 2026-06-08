Оккупанты атаковали дроном остановку общественного транспорта в Запорожье — двое погибших, 15 раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты атаковали дроном остановку общественного транспорта в Запорожье — двое погибших, 15 раненых

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
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Российские войска днем 8 июня атаковали один из районов Запорожья дроном. Погибли два человека, 15 получили ранения.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали остановку общественного транспорта в Запорожье с помощью дрона, произошло два человеческих жертвы и 15 раненых.
  • Инцидент произошел в спальном и Хортицком районах города, когда беспилотник попал в остановку и маршрутку.

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Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Враг атаковал беспилотником спальный район Запорожья. Предварительно известно о 5 травмированных.

Около часа назад вражеский дрон попал в маршрутку в Космическом районе Запорожья. В результате атаки один человек получил ранения.

Позже Федоров сообщил, что вражеский дрон атаковал Хортицкий район Запорожья. Число пострадавших возросло до 15.

Два человека погибли, подчеркнул он.

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