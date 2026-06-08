Окупанти атакували дроном зупинку громадського транспорту у Запоріжжі — двоє загиблих, 15 поранених

Російські війська удень 8 червня атакували один із районів Запоріжжя дроном. Загинули двоє людей, 15 — отримали поранення.
Головні тези:
- Російські загарбники атакували Запоріжжя дроном, спричинивши 15 поранених та двоє загиблих.
- Атака сталася в спальному та Хортицькому районах міста, коли дрон влучив у зупинку громадського транспорту та маршрутку.
Росія вбила у Запоріжжі двох людей на зупинці громадського транспорту
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог атакував безпілотником спальний район Запоріжжя. Попередньо, відомо про 5 травмованих.
Близько години тому ворожий дрон влучив у маршрутку в Космічному районі Запоріжжя. Унаслідок атаки одна людина дістала поранення.
Дві людини загинули, наголосив він.
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