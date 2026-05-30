Окупанти обстріляли залізничну інфраструктуру Запоріжжя — загинув машиніст тепловоза

Джерело:  Укрзалізниця

Сьогодні близько полудня терористи атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі. Внаслідок удару пошкоджено електровоз і тепловоз. Є загиблий і поранені.

Головні тези:

  • Окупанти обстріляли залізничну інфраструктуру у Запоріжжі, що спричинило загибель машиніста тепловоза та поранення двох працівників.
  • Укрзалізниця готова надати всю необхідну підтримку та медичну допомогу родині загиблого машиніста та постраждалим залізничникам.

На жаль, залізнична родина зазнала втрати — загинув машиніст тепловоза. Ще двоє працівників зазнали травм. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Також під час повторної атаки було пошкоджено електровоз.

Укрзалізниця надасть всю необхідну підтримку та допомогу родині загиблого колеги, а також постраждалим залізничникам.

