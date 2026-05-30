Окупанти обстріляли залізничну інфраструктуру Запоріжжя — загинув машиніст тепловоза

Сьогодні близько полудня терористи атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі. Внаслідок удару пошкоджено електровоз і тепловоз. Є загиблий і поранені.
Головні тези:
- Окупанти обстріляли залізничну інфраструктуру у Запоріжжі, що спричинило загибель машиніста тепловоза та поранення двох працівників.
- Укрзалізниця готова надати всю необхідну підтримку та медичну допомогу родині загиблого машиніста та постраждалим залізничникам.
Росія била по залізниці у Запоріжжі: є жертви
На жаль, залізнична родина зазнала втрати — загинув машиніст тепловоза. Ще двоє працівників зазнали травм. Їм надається вся необхідна медична допомога.
Також під час повторної атаки було пошкоджено електровоз.
