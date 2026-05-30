Оккупанты обстреляли железнодорожную инфраструктуру Запорожья — погиб машинист тепловоза
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты обстреляли железнодорожную инфраструктуру Запорожья — погиб машинист тепловоза

шахед
Читати українською
Источник:  Укрзалізниця

Сегодня около полудня террористы атаковали железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье. В результате удара поврежден электровоз и тепловоз. Есть погибший и раненые.

Главные тезисы

  • Террористы обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Запорожье, повредив электровоз и тепловоз.
  • В результате атаки погиб машинист тепловоза, два работника получили травмы.

Россия била по железной дороге в Запорожье: есть жертвы

К сожалению, железнодорожная семья понесла потери — погиб машинист тепловоза. Еще двое работников получили травмы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также во время повторной атаки был поврежден электровоз.

Укрзалізниця предоставит всю необходимую поддержку и помощь семье погибшего коллеги, а также пострадавшим железнодорожникам.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские дроны ударили по железной дороге в Житомирской области — есть пострадавшие
ДСНС Украины
Житомирщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия возобновила удары по железной дороге на Днепропетровщине
железная дорога
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ ударила дронами по железной дороге в Житомирской области — погибла женщина
дроны

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?