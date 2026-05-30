Оккупанты обстреляли железнодорожную инфраструктуру Запорожья — погиб машинист тепловоза

Сегодня около полудня террористы атаковали железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье. В результате удара поврежден электровоз и тепловоз. Есть погибший и раненые.
Главные тезисы
- Террористы обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Запорожье, повредив электровоз и тепловоз.
- В результате атаки погиб машинист тепловоза, два работника получили травмы.
Россия била по железной дороге в Запорожье: есть жертвы
К сожалению, железнодорожная семья понесла потери — погиб машинист тепловоза. Еще двое работников получили травмы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также во время повторной атаки был поврежден электровоз.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-