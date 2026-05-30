Росія масовано атакує Запоріжжя — є загиблий і поранені

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Російські війська вдруге за ранок вдарили по Запоріжжю, є загиблий і двоє поранених.

Головні тези:

  • Російські війська вдруге напали на Запоріжжя, що спричинило загибель однієї людини та поранення двох інших.
  • Під час атаки було пошкоджено промисловий об'єкт та житловий будинок, що призвело до пожежі.

Росія масовано обстрілює Запоріжжя: є жертви

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог знову атакував Запоріжжя. Внаслідок влучання ворожого безпілотника по території одного з об'єктів промислової інфраструктури виникла пожежа. Смертельно поранено одного чоловіка. Ще один отримав травми.

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

Федоров додав, що внаслідок ворожої атаки також пошкоджений житловий будинок.

На місці вже працюють екстрені служби.

Допомога лікарів знадобилася ще одній постраждалій внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

До медиків звернулася 14-річна дівчина, яка отримала травми внаслідок атаки російського безпілотника. Наразі вона на обстеженні.

Таким чином під час цієї атаки росіяни поранили двох та убили одну людину.

Наразі ворог продовжує атакувати Запоріжжя дронами. Загорілися приватні будинки, постраждалих немає.

