Россия массированно атакует Запорожье — есть погибший и раненые
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Российские войска вторично за утро ударили по Запорожью, есть погибший и двое раненых.

Главные тезисы

  • Российские войска во второй раз атаковали Запорожье, приведя к гибели одного человека и ранению двух других.
  • В результате атаки пострадали как промышленный объект, так и жилой дом, вызвав пожар.

Россия массированно обстреливает Запорожье: есть жертвы

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Враг снова атаковал Запорожье. В результате попадания вражеского беспилотника по территории одного из объектов промышленной инфраструктуры возник пожар. Смертельно ранен один мужчина. Еще один получил травмы.

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

Федоров добавил, что в результате вражеской атаки также поврежден жилой дом.

На месте уже работают экстренные службы.

Помощь врачей понадобилась еще одной пострадавшей в результате вражеской атаки на Запорожье.

К медикам обратилась 14-летняя девушка, получившая травмы в результате атаки российского беспилотника. Пока она на обследовании.

Таким образом, во время этой атаки россияне ранили двоих и убили одного человека.

Пока враг продолжает атаковать Запорожье дронами. Загорелись частные дома, пострадавших нет.

