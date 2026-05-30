Россия массированно атакует Запорожье — есть погибший и раненые

Российские войска вторично за утро ударили по Запорожью, есть погибший и двое раненых.
Главные тезисы
- Российские войска во второй раз атаковали Запорожье, приведя к гибели одного человека и ранению двух других.
- В результате атаки пострадали как промышленный объект, так и жилой дом, вызвав пожар.
Россия массированно обстреливает Запорожье: есть жертвы
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Федоров добавил, что в результате вражеской атаки также поврежден жилой дом.
На месте уже работают экстренные службы.
Помощь врачей понадобилась еще одной пострадавшей в результате вражеской атаки на Запорожье.
К медикам обратилась 14-летняя девушка, получившая травмы в результате атаки российского беспилотника. Пока она на обследовании.
Таким образом, во время этой атаки россияне ранили двоих и убили одного человека.
Пока враг продолжает атаковать Запорожье дронами. Загорелись частные дома, пострадавших нет.
