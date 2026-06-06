Росія знову атакувала дронами Запоріжжя — є поранені

Російська армія 6 червня знову атакувала Запоріжжя дронами, є постраждалі та руйнування.
Головні тези:
- Російська армія знову влаштувала атаку дронами на Запоріжжя, що призвело до постраждалих та руйнувань.
- У результаті атаки були поранені 10-річний хлопчик та його батько, які отримали необхідну медичну допомогу.
Росія атакувала Запоріжжя: є постраждалі
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він додав, що, за попередніми даними, є постраждалі. На місце виїхали екстрені служби.
Пізніше стало відомо, що поранення отримали 10-річний хлопчик та його батько.
Удар прийшовся у дах супермаркету. Внаслідок атаки виникла пожежа у квартирі будинку, розташованого навпроти. Постраждала 10-річна дитина — поранено руку. Хлопчика госпіталізували.
Також поранення дістав батько дитини. Обом надається необхідна медична допомога.
Дрони у суботу кілька разів атакували Запоріжжя. Є влучання по промисловій інфраструктурі, автостоянці, пошкоджені будинки.
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