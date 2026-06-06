Росія знову атакувала дронами Запоріжжя — є поранені

Російська армія 6 червня знову атакувала Запоріжжя дронами, є постраждалі та руйнування.

Росія атакувала Запоріжжя: є постраждалі

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

..Ворог продовжує атаки на Запоріжжя. Російський безпілотник вибухнув неподалік торгівельного центру. Поширити

Він додав, що, за попередніми даними, є постраждалі. На місце виїхали екстрені служби.

Пізніше стало відомо, що поранення отримали 10-річний хлопчик та його батько.

Удар прийшовся у дах супермаркету. Внаслідок атаки виникла пожежа у квартирі будинку, розташованого навпроти. Постраждала 10-річна дитина — поранено руку. Хлопчика госпіталізували.

Також поранення дістав батько дитини. Обом надається необхідна медична допомога.