Росія знову атакувала дронами Запоріжжя — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія знову атакувала дронами Запоріжжя — є поранені

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
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Російська армія 6 червня знову атакувала Запоріжжя дронами, є постраждалі та руйнування.

Головні тези:

  • Російська армія знову влаштувала атаку дронами на Запоріжжя, що призвело до постраждалих та руйнувань.
  • У результаті атаки були поранені 10-річний хлопчик та його батько, які отримали необхідну медичну допомогу.

Росія атакувала Запоріжжя: є постраждалі

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

..Ворог продовжує атаки на Запоріжжя. Російський безпілотник вибухнув неподалік торгівельного центру.

Він додав, що, за попередніми даними, є постраждалі. На місце виїхали екстрені служби.

Пізніше стало відомо, що поранення отримали 10-річний хлопчик та його батько.

Удар прийшовся у дах супермаркету. Внаслідок атаки виникла пожежа у квартирі будинку, розташованого навпроти. Постраждала 10-річна дитина — поранено руку. Хлопчика госпіталізували.

Також поранення дістав батько дитини. Обом надається необхідна медична допомога.

Дрони у суботу кілька разів атакували Запоріжжя. Є влучання по промисловій інфраструктурі, автостоянці, пошкоджені будинки.

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