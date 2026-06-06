Россия снова атаковала дронами Запорожья — есть раненые

Российская армия 6 июня снова атаковала Запорожье дронами, есть пострадавшие и разрушения.
Главные тезисы
- Российская армия совершила атаку дронами на Запорожье, приводя к пострадавшим и разрушениям.
- В результате атаки были ранены 10-летний мальчик и его отец, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Россия атаковала Запорожье: есть пострадавшие
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Он добавил, что, по предварительным данным, есть пострадавшие. На место выехали экстренные службы.
Позже стало известно, что ранения получили 10-летний мальчик и его отец.
Удар пришелся в крышу супермаркета. В результате атаки возник пожар в квартире дома, расположенного напротив. Пострадал 10-летний ребенок — ранена рука. Мальчик был госпитализирован.
Также ранение получил отец ребенка. Обеим оказывается необходимая медицинская помощь.
Дроны в субботу несколько раз атаковали Запорожье. Есть попадания по промышленной инфраструктуре, автостоянке, поврежденным домам.
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