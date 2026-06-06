Россия снова атаковала дронами Запорожья — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия снова атаковала дронами Запорожья — есть раненые

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
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Российская армия 6 июня снова атаковала Запорожье дронами, есть пострадавшие и разрушения.

Главные тезисы

  • Российская армия совершила атаку дронами на Запорожье, приводя к пострадавшим и разрушениям.
  • В результате атаки были ранены 10-летний мальчик и его отец, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Россия атаковала Запорожье: есть пострадавшие

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

..Враг продолжает атаки на Запорожье. Российский беспилотник взорвался недалеко от торгового центра.

Он добавил, что, по предварительным данным, есть пострадавшие. На место выехали экстренные службы.

Позже стало известно, что ранения получили 10-летний мальчик и его отец.

Удар пришелся в крышу супермаркета. В результате атаки возник пожар в квартире дома, расположенного напротив. Пострадал 10-летний ребенок — ранена рука. Мальчик был госпитализирован.

Также ранение получил отец ребенка. Обеим оказывается необходимая медицинская помощь.

Дроны в субботу несколько раз атаковали Запорожье. Есть попадания по промышленной инфраструктуре, автостоянке, поврежденным домам.

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