Россия снова атаковала дронами Запорожья — есть раненые

Российская армия 6 июня снова атаковала Запорожье дронами, есть пострадавшие и разрушения.

Россия атаковала Запорожье: есть пострадавшие

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

..Враг продолжает атаки на Запорожье. Российский беспилотник взорвался недалеко от торгового центра. Поделиться

Он добавил, что, по предварительным данным, есть пострадавшие. На место выехали экстренные службы.

Позже стало известно, что ранения получили 10-летний мальчик и его отец.

Удар пришелся в крышу супермаркета. В результате атаки возник пожар в квартире дома, расположенного напротив. Пострадал 10-летний ребенок — ранена рука. Мальчик был госпитализирован.

Также ранение получил отец ребенка. Обеим оказывается необходимая медицинская помощь.