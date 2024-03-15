Комісія ООН зібрала нові докази воєнних злочинів військових РФ в Україні

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні виявила нові докази воєнних злочинів російської армії на окупованих територіях України, а також над українськими військовополоненими.

ООН зафіксувала катування українських військовополонених

Голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мозе розповів про це під час презентації звіту Комісії.

У Комісії зазначили, що російські військові «порушували права людини та міжнародне гуманітарне право, а також чинили воєнні злочини в районах України, які перебувають під російським контролем».

Ми також знаємо про катування українських військовополонених та випадки жорсткого катування їх у місцях позбавлення волі в Російській Федерації: їм завдавали сильний біль і страждання під час тривалого тримання під вартою, з кричущою зневагою до людської гідності, що призвело до фізичних та психічних травм. Ерік Мозе Голова Незалежної міжнародної комісії ООН

Мозе додав, що «один український солдат, якого російська влада утримувала і катувала в кількох місцях позбавлення волі, розповів про свій досвід у виправній колонії в місті Донській Тульській області, де його неодноразово катували, залишивши з переломами кісток, вибитими зубами та гангреною на пораненій нозі».

Солдат розповів, що втратив будь-яку надію і бажання жити, додавши, що намагався накласти на себе руки. Після звільнення його було госпіталізовано 36 разів.

Воєнні злочини РФ в Маріуполі

У Маріуполі, за словами Мозе, було пошкоджено або зруйновано щонайменше 58 будівель медичної інфраструктури та 11 електростанцій.

Місцеві жителі розповідали про нестерпні страждання, перенесені ними під час безперервних обстрілів та повітряних бомбардувань, які призвели до масових жертв та поранень, — сказав Мозе. Поширити

Люди, яких інтерв’ювала комісія, розповіли про дуже велику кількість трупів, які лежали прямо посеред вулиць, у завалах їхніх будинків та лікарнях, уточнив голова Незалежної міжнародної комісії ООН.