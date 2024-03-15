Комісія ООН зібрала нові докази воєнних злочинів військових РФ в Україні

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні виявила нові докази воєнних злочинів російської армії на окупованих територіях України, а також над українськими військовополоненими.
ООН зафіксувала катування українських військовополонених
Голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мозе розповів про це під час презентації звіту Комісії.
У Комісії зазначили, що російські військові «порушували права людини та міжнародне гуманітарне право, а також чинили воєнні злочини в районах України, які перебувають під російським контролем».
Мозе додав, що «один український солдат, якого російська влада утримувала і катувала в кількох місцях позбавлення волі, розповів про свій досвід у виправній колонії в місті Донській Тульській області, де його неодноразово катували, залишивши з переломами кісток, вибитими зубами та гангреною на пораненій нозі».
Солдат розповів, що втратив будь-яку надію і бажання жити, додавши, що намагався накласти на себе руки. Після звільнення його було госпіталізовано 36 разів.
Воєнні злочини РФ в Маріуполі
У Маріуполі, за словами Мозе, було пошкоджено або зруйновано щонайменше 58 будівель медичної інфраструктури та 11 електростанцій.
Люди, яких інтерв’ювала комісія, розповіли про дуже велику кількість трупів, які лежали прямо посеред вулиць, у завалах їхніх будинків та лікарнях, уточнив голова Незалежної міжнародної комісії ООН.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-