Комиссия ООН собрала новые доказательства военных преступлений военных РФ в Украине

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине выявила доказательства военных преступлений российской армии на оккупированных территориях Украины, а также над украинскими военнопленными.

ООН зафиксировала пытки украинских военнопленных

Глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мозе рассказал об этом во время презентации отчета Комиссии.

В Комиссии отметили, что российские военные «нарушали права человека и международное гуманитарное право, а также совершали военные преступления в районах Украины, находящихся под российским контролем».

Мы также знаем о пытках украинских военнопленных и случаях жестокой пытки их в местах лишения свободы в Российской Федерации: им причиняли сильную боль и страдания во время длительного содержания под стражей, с вопиющим пренебрежением к человеческому достоинству, что привело к физическим и психическим травмам. Эрик Мозе Глава Независимой международной комиссии ООН

Мозе добавил, что «один украинский солдат, которого российские власти удерживали и пытали в нескольких местах лишения свободы, рассказал о своем опыте в исправительной колонии в городе Донской Тульской области, где его неоднократно пытали, оставив с переломами костей, выбитыми зубами и гангреной на раненой. ноге».

Солдат рассказал, что потерял всякую надежду и желание жить, добавив, что пытался покончить с собой. После освобождения он был госпитализирован 36 раз.

Военные преступления РФ в Мариуполе

В Мариуполе, по словам Мозе, были повреждены или разрушены по меньшей мере 58 зданий медицинской инфраструктуры и 11 электростанций.

Местные жители рассказывали о невыносимых страданиях, перенесенных ими во время непрерывных обстрелов и воздушных бомбардировок, которые привели к массовым жертвам и ранениям, — сказал Мозе. Поделиться

Люди, которых интервьюировала комиссия, рассказали об очень большом количестве трупов, лежавших прямо посреди улиц, в завалах их домов и больницах, уточнил глава Независимой международной комиссии ООН.