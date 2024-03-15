Комиссия ООН собрала новые доказательства военных преступлений военных РФ в Украине

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине выявила доказательства военных преступлений российской армии на оккупированных территориях Украины, а также над украинскими военнопленными.
ООН зафиксировала пытки украинских военнопленных
Глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мозе рассказал об этом во время презентации отчета Комиссии.
В Комиссии отметили, что российские военные «нарушали права человека и международное гуманитарное право, а также совершали военные преступления в районах Украины, находящихся под российским контролем».
Мозе добавил, что «один украинский солдат, которого российские власти удерживали и пытали в нескольких местах лишения свободы, рассказал о своем опыте в исправительной колонии в городе Донской Тульской области, где его неоднократно пытали, оставив с переломами костей, выбитыми зубами и гангреной на раненой. ноге».
Солдат рассказал, что потерял всякую надежду и желание жить, добавив, что пытался покончить с собой. После освобождения он был госпитализирован 36 раз.
Военные преступления РФ в Мариуполе
В Мариуполе, по словам Мозе, были повреждены или разрушены по меньшей мере 58 зданий медицинской инфраструктуры и 11 электростанций.
Люди, которых интервьюировала комиссия, рассказали об очень большом количестве трупов, лежавших прямо посреди улиц, в завалах их домов и больницах, уточнил глава Независимой международной комиссии ООН.
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