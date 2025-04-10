Компанія Бреда Пітта хоче зняти продовження резонансного серіалу "Юнацтво"
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Компанія Бреда Пітта хоче зняти продовження резонансного серіалу "Юнацтво"

"Юнацтво"
Джерело:  Deadline

Британський серіал "Юнацтво" можуть продовжити на другий сезон. Наразі компанія Бреда Пітта Plan B веде переговори про це з режисером Філіпом Барантіні.

Головні тези:

  • Компанія Бреда Пітта планує продовження британського серіалу “Юнацтво” на другий сезон.
  • Серіал “Юнацтво” вразив глядачів та побив рекорди популярності на Netflix.
  • У другому сезоні можливі зміни у сюжеті, зосередження на інших персонажах та розвиток гострих соціальних тем.

Серіал “Юнацтво” може отримати продовження

Про це повідомили співпрезиденти Plan B Деде Гарднер і Джеремі Кляйнер.

Гарднер сказав, що команда може розширити шоу, прагне не повторюватися, але залишиться вірним собі. Також співпрезиденти сподіваються на співпрацю зі Стівеном Гремом та з Джеком Торном.

Стівен є сценаристом "Юнацтва", а також виконав там одну з провідних ролей — батька головного героя Джеймі. Джек Торн є автором ідеї та продюсером "Юнацтва", одним з найтитулованіших кіноавторів Великої Британії.

В команді точаться дискусії і щодо розвитку сценарію "Юнацтво". Грем і його дружина та партнерка-продюсер Ханна Уолтерс також натякнули на другий сезон, пише The Guardian. Коли Грема запитали про подальші дії, він відповів, що є можливість розвинути цю історію.

Однак другий сезон, ймовірно, зосередиться на інших персонажах та в іншому місці. Імовірно, сценаристи розвинуть історію жертви першого сезону Кеті. Принаймні так сказав Торн в інтерв'ю ITV наприкінці березня:

Я не думаю, що ми можемо більше кудись взяти Джеймі, тому я не думаю, що буде другий сезон. Наша мета полягала в тому, щоб спробувати розповісти історію Джеймі якомога повніше, і, можливо, спроба розповісти історію [Кейті] певним чином розвіє її, і, можливо, ми будемо недостатніми для цього завдання.

Серіал "Юнацтво" складається з чотирьох епізодів, кожен з яких знятий одним дублем. За сюжетом 13-річного хлопчика Джеймі звинувачують у вбивстві своєї однокласниці Кеті.

Серіал зібрав 114,5 мільйонів глядачів з моменту виходу 13 березня. Це стало першим потоковим шоу, яке отримало найкращі тижневі рейтинги у Великій Британії, і встановило новий рекорд Netflix для обмеженої серії з 66,3 мільйонами глядачів через два тижні. Цього тижня він також став четвертим найбільшим англомовним серіалом платформи.

У серіалі порушуються гострі соціальні теми, які ґрунтуються на впливі та насильстві через соціальні мережі. Netflix зробив серіал доступним для всіх середніх шкіл Великобританії.

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