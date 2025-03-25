Новий трейлер серіалу "Доктор Хто" уже в мережі — відео

Уже 12 квітня стартує продовження перезапуску культового серіалу "Доктор Хто". Компанії BBC та Disney уже представили довгоочікуваний трейлер.
Головні тези:
- У новому сезоні “Доктора Хто” свою талановиту акторську гру продемонструє Шуті Ґатва.
- Новий сезон включає в себе вісім епізодів, які виходитимуть щотижня.
Чому варто подивитися продовження “Доктора Хто”
Глядачі зможуть насолодитися акторською грою Шуті Ґатви — шотландського актора руандійського походження, який найбільш відомий за роллю Еріка Ефіонґа в оригінальному серіалі Netflix “Сексуальна освіта”.
Згідно з останніми даними, до нової серії потраплять одразу вісім епізодів, які будуть виходити щотижня, починаючи з 12 квітня.
Фанати серіалу уже звернули увагу на те, що у новому сезоні любовним інтересом Доктора Хто стане Белінда — ця роль дісталася Вараді Сету.
У центрі сюжету — пригоди головних героїв на нових планетах. До слова, до акторського складу також приєдналися Міллі Гібсон, Рілан Кларк, Алан Каммінг, Джон Хауер-Кінг та інші.
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