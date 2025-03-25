Новый трейлер сериала "Доктор Кто" уже в сети — видео
Категория
Культура
Дата публикации

Новый трейлер сериала "Доктор Кто" уже в сети — видео

Почему стоит посмотреть продолжение "Доктора Кто"
Читати українською
Источник:  online.ua

Уже 12 апреля стартует продолжение перезапуска культового сериала "Доктор Кто". Компании BBC и Disney уже представили долгожданный трейлер.

Главные тезисы

  • В новом сезоне "Доктора Кто" свою талантливую актерскую игру продемонстрирует Шуте Гатва.
  • Новый сезон включает в себя восемь эпизодов, которые будут выходить еженедельно.

Почему стоит посмотреть продолжение "Доктора Кто"

Зрители смогут насладиться актерской игрой Шути Гатвы — шотландского актера руандийского происхождения, наиболее известного по роли Эрика Эфионга в оригинальном сериале Netflix "Сексуальное образование".

Согласно последним данным, в новую серию попадут сразу восемь эпизодов, которые будут выходить еженедельно, начиная с 12 апреля.

Фанаты сериала уже обратили внимание на то, что в новом сезоне любовным интересом Доктора Кто станет Белинда — эта роль досталась Вараде Сету.

В центре сюжета — приключения главных героев на новых планетах. К слову, к актерскому составу также присоединились Милли Гибсон, Рилан Кларк, Алан Камминг, Джон Хауэр-Кинг и другие.

"Доктор Кто" — это известный британский сериал, который считается самым продолжительным научно-фантастическим сериалом всех времен. Впервые он вышел на BBC в 1963 году. Он повествует о приключениях путешественника во времени, известном как Доктор Кто и его спутниках.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Зои уже без кольца. Еще одна голливудская пара завершила отношения
Ченнинг Татум бросил Зои Кравиц
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли обратила внимание на молодого голливудского актера — фото
Джоли
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Актриса Кира Найтли шокировала признанием о своих проблем в Голливуде
Кира Найтли

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?