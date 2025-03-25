Новый трейлер сериала "Доктор Кто" уже в сети — видео

Уже 12 апреля стартует продолжение перезапуска культового сериала "Доктор Кто". Компании BBC и Disney уже представили долгожданный трейлер.
Главные тезисы
- В новом сезоне "Доктора Кто" свою талантливую актерскую игру продемонстрирует Шуте Гатва.
- Новый сезон включает в себя восемь эпизодов, которые будут выходить еженедельно.
Почему стоит посмотреть продолжение "Доктора Кто"
Зрители смогут насладиться актерской игрой Шути Гатвы — шотландского актера руандийского происхождения, наиболее известного по роли Эрика Эфионга в оригинальном сериале Netflix "Сексуальное образование".
Согласно последним данным, в новую серию попадут сразу восемь эпизодов, которые будут выходить еженедельно, начиная с 12 апреля.
Фанаты сериала уже обратили внимание на то, что в новом сезоне любовным интересом Доктора Кто станет Белинда — эта роль досталась Вараде Сету.
В центре сюжета — приключения главных героев на новых планетах. К слову, к актерскому составу также присоединились Милли Гибсон, Рилан Кларк, Алан Камминг, Джон Хауэр-Кинг и другие.
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