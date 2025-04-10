Компания Брэда Питта хочет снять продолжение резонансного сериала "Юность"

Британский сериал "Юность" могут продлить на второй сезон. В настоящее время компания Брэда Питта Plan B ведет об этом переговоры с режиссером Филиппом Барантини.

Сериал "Юность" может получить продолжение

Об этом сообщили сопрезиденты Plan B Деде Гарднер и Джереми Кляйнер.

Гарднер сказал, что команда может расширить шоу, старается не повторяться, но останется верна себе. Также сопрезиденты надеются на сотрудничество со Стивеном Грэмом и Джеком Торном.

Стивен является сценаристом "Юности", а также исполнил там одну из ведущих ролей — отца главного героя Джейми. Джек Торн является автором идеи и продюсером "Юности", одним из самых титулованных киноавторов Великобритании.

В команде ведутся дискуссии и по развитию сценария "Юность". Грэм и его жена и партнер-продюсер Ханна Уолтерс также намекнули на второй сезон, пишет The Guardian. Когда Грэма спросили о дальнейших действиях, он ответил, что есть возможность развить эту историю. Поделиться

Однако второй сезон, вероятно, сосредоточится на других персонажах и другом месте. Вероятно, сценаристы разовьют историю жертвы первого сезона Кэти. По крайней мере, так сказал Торн в интервью ITV в конце марта:

Я не думаю, что мы можем больше куда-нибудь взять Джейми, поэтому я не думаю, что будет второй сезон. Наша цель заключалась в том, чтобы попытаться рассказать историю Джейми как можно полнее, и, возможно, попытка рассказать историю [Кейти] определенным образом развеет ее, и, возможно, мы будем недостаточны для этой задачи.

Сериал "Юность" состоит из четырех эпизодов, каждый из которых снят одним дублем. По сюжету 13-летнего мальчика Джейми обвиняют в убийстве своей одноклассницы Кэти.

Сериал собрал 114,5 миллиона зрителей с момента выхода 13 марта. Это стало первым потоковым шоу, получившим лучшие недельные рейтинги в Великобритании, и установило новый рекорд Netflix для ограниченной серии с 66,3 миллионами зрителей через две недели. На этой неделе он стал четвертым крупнейшим англоязычным сериалом платформы.