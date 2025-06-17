Компанія OpenAI уклала з Пентагоном оборонний контракт на 200 млн дол
Категорія
Технології
Дата публікації

Компанія OpenAI уклала з Пентагоном оборонний контракт на 200 млн дол

U.S. Department of Defense
OpenAI

Американська компанія OpenAI, яка розробила чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT, отримала контракт від Міноборони США на 200 млн дол на постачання інструментів ШІ.

Головні тези:

  • OpenAI уклала оборонний контракт з Пентагоном на 200 млн дол для розробки штучного інтелекту.
  • Контракт передбачає створення передових технологій для рішень у сфері національної безпеки до липня 2026 року.

Компанія OpenAI уклала з Пентагоном оборонний контракт

OpenAI має розробити передові можливості штучного інтелекту, які допоможуть «вирішувати важливі завдання у сфері національної безпеки» — як для потреб військових, так і для внутрішніх систем управління.

Завершити проєкт планують до липня 2026 року. Контракт уклало Управління цифрових і ШІ-технологій Міністерства оборони США.

Компанія OpenAI минулого тижня повідомила, що станом на червень її річний дохід (у перерахунку на рік) досяг 10 млрд дол. Це свідчить про те, що компанія йде до виконання фінансових цілей на тлі стрімкого зростання інтересу до штучного інтелекту.

У березні OpenAI заявила, що планує залучити до 40 млрд дол у новому раунді інвестицій, який очолить японська компанія SoftBank, при цьому загальна оцінка вартості компанії сягне 300 млрд дол. На кінець березня щотижнева аудиторія OpenAI становила 500 млн активних користувачів.

У квітні Білий дім США оприлюднив нові рекомендації для держустанов: забезпечити, щоб і держава, і громадяни отримували користь від конкурентного ринку штучного інтелекту в США.

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