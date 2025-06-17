Компания OpenAI заключила с Пентагоном оборонный контракт на 200 млн долл

Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT, получила контракт от Минобороны США на 200 млн долл. на поставку инструментов ИИ.
Главные тезисы
- OpenAI заключила контракт с Пентагоном на поставку инструментов искусственного интеллекта на 200 млн долл для разработки передовых технологий в сфере национальной безопасности.
- Проект предусматривает создание возможностей искусственного интеллекта для важных задач как для военных, так и для внутренних систем управления.
Компания OpenAI заключила с Пентагоном оборонный контракт
OpenAI должен разработать передовые возможности искусственного интеллекта, которые помогут «решать важные задачи в сфере национальной безопасности» — как для военных, так и для внутренних систем управления.
Завершить проект планируется к июлю 2026 года. Контракт заключило Управление цифровых и ШИ-технологий Министерства обороны США.
Компания OpenAI на прошлой неделе сообщила, что на июнь ее годовой доход (в пересчете на год) достиг 10 млрд дол. Это свидетельствует о том, что компания идет к выполнению финансовых целей на фоне стремительного роста интереса к искусственному интеллекту.
В апреле Белый дом США обнародовал новые рекомендации для госучреждений: обеспечить, чтобы и государство, и граждане извлекали пользу от конкурентного рынка искусственного интеллекта в США.
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