Компания OpenAI заключила с Пентагоном оборонный контракт на 200 млн долл

Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT, получила контракт от Минобороны США на 200 млн долл. на поставку инструментов ИИ.

Компания OpenAI заключила с Пентагоном оборонный контракт

OpenAI должен разработать передовые возможности искусственного интеллекта, которые помогут «решать важные задачи в сфере национальной безопасности» — как для военных, так и для внутренних систем управления.

Завершить проект планируется к июлю 2026 года. Контракт заключило Управление цифровых и ШИ-технологий Министерства обороны США.

Компания OpenAI на прошлой неделе сообщила, что на июнь ее годовой доход (в пересчете на год) достиг 10 млрд дол. Это свидетельствует о том, что компания идет к выполнению финансовых целей на фоне стремительного роста интереса к искусственному интеллекту.

В марте OpenAI заявила, что планирует привлечь до 40 млрд долл. в новом раунде инвестиций, который возглавит японская компания SoftBank, при этом общая оценка стоимости компании достигнет 300 млрд долл. К концу марта еженедельная аудитория OpenAI составляла 500 млн активных пользователей. Поделиться

В апреле Белый дом США обнародовал новые рекомендации для госучреждений: обеспечить, чтобы и государство, и граждане извлекали пользу от конкурентного рынка искусственного интеллекта в США.