Компанія Paramount виведе Call of Duty на великі екрани

Американська кінокомпанія Paramount Pictures Corporation у співробітництві з Activision вирішили екранізувати серію популярних відеоігор Call of Duty.
Головні тези:
- Угода між Paramount та Activision передбачає не лише створення фільму, але й можливий розвиток усієї франшизи.
- Деталі щодо сценарію, режисури та дати виходу поки що залишаються у таємниці.
Голлівуд подарує друге життя Call of Duty
Call of Duty (укр. «Поклик Обов'язку») — серія відеоігор у жанрі шутера від першої особи, присвячених Другій світовій війні, холодній війні, боротьбі з тероризмом, гіпотетичній Третій світовій війні, майбутнім та космічним війнам.
Що важливо розуміти, вона налічує аж 17 основних ігор та 12 відгалужень.
Попри те, що на старті серія робили для ПК, згодом вона стала видаватись на ігрових консолях і портативних пристроях.
Цією франшизою наразі володіють компанії Activision і Aspyr Media.
Як вдалося дізнатися журналістам, Paramount та Activision вже підписали угоду, яка охоплює не лише виробництво та прокат, а й потенційний розвиток франшизи у форматі кіно та телебачення.
