Компанія Paramount виведе Call of Duty на великі екрани
Категорія
Культура
Дата публікації

Компанія Paramount виведе Call of Duty на великі екрани

Голлівуд подарує друге життя Call of Duty
Джерело:  Variety

Американська кінокомпанія Paramount Pictures Corporation у співробітництві з Activision вирішили екранізувати серію популярних відеоігор Call of Duty.

Головні тези:

  • Угода між Paramount та Activision передбачає не лише створення фільму, але й можливий розвиток усієї франшизи.
  • Деталі щодо сценарію, режисури та дати виходу поки що залишаються у таємниці. 

Голлівуд подарує друге життя Call of Duty

Call of Duty (укр. «Поклик Обов'язку») — серія відеоігор у жанрі шутера від першої особи, присвячених Другій світовій війні, холодній війні, боротьбі з тероризмом, гіпотетичній Третій світовій війні, майбутнім та космічним війнам.

Що важливо розуміти, вона налічує аж 17 основних ігор та 12 відгалужень.

Попри те, що на старті серія робили для ПК, згодом вона стала видаватись на ігрових консолях і портативних пристроях.

Цією франшизою наразі володіють компанії Activision і Aspyr Media.

Як вдалося дізнатися журналістам, Paramount та Activision вже підписали угоду, яка охоплює не лише виробництво та прокат, а й потенційний розвиток франшизи у форматі кіно та телебачення.

Наразі невідомо ні хто візьметься за сценарій і режисуру, ні приблизні терміни виходу. Але в Paramount запевнили, що проєкту приділять таку ж увагу до якості, як і "Топ Гану: Меверік".

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Джонні Депп шокував Голлівуд зовнішнім виглядом — фото
Депп
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Анджеліна Джолі таємно зустрічається з іконою Голлівуду
Анджеліна Джолі та Джонні Депп таємно зустрічаються
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
ЗМІ заговорили про розлучення найкрасивішої пари Голлівуду
Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі близькі до розриву?

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?