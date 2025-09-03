Компания Paramount выведет Call of Duty на большие экраны

Американская кинокомпания Paramount Pictures Corporation в сотрудничестве с Activision решила экранизировать серию популярных видеоигр Call of Duty.
Главные тезисы
- Соглашение между Paramount и Activision предполагает не только создание фильма, но и возможное развитие всей франшизы.
- Детали по поводу сценария, режиссуры и даты выхода пока остаются в тайне.
Голливуд подарит вторую жизнь Call of Duty
Call of Duty (укр. «Зов Долга») — серия видеоигр в жанре шутера от первого лица, посвященных Второй мировой войне, холодной войне, борьбе с терроризмом, гипотетической Третьей мировой войне, будущим и космическим войнам.
Что важно понимать, она насчитывает 17 основных игр и 12 ответвлений.
Несмотря на то, что на старте серия производилась для ПК, впоследствии она стала издаваться на игровых консолях и портативных устройствах.
Этой франшизой владеют компании Activision и Aspyr Media.
Как удалось узнать журналистам, Paramount и Activision уже подписали соглашение, охватывающее не только производство и прокат, но и потенциальное развитие франшизы в формате кино и телевидения.
