Компания Paramount выведет Call of Duty на большие экраны
Категория
Культура
Дата публикации

Компания Paramount выведет Call of Duty на большие экраны

Голливуд подарит вторую жизнь Call of Duty
Читати українською
Источник:  Variety

Американская кинокомпания Paramount Pictures Corporation в сотрудничестве с Activision решила экранизировать серию популярных видеоигр Call of Duty.

Главные тезисы

  • Соглашение между Paramount и Activision предполагает не только создание фильма, но и возможное развитие всей франшизы.
  • Детали по поводу сценария, режиссуры и даты выхода пока остаются в тайне.

Голливуд подарит вторую жизнь Call of Duty

Call of Duty (укр. «Зов Долга») — серия видеоигр в жанре шутера от первого лица, посвященных Второй мировой войне, холодной войне, борьбе с терроризмом, гипотетической Третьей мировой войне, будущим и космическим войнам.

Что важно понимать, она насчитывает 17 основных игр и 12 ответвлений.

Несмотря на то, что на старте серия производилась для ПК, впоследствии она стала издаваться на игровых консолях и портативных устройствах.

Этой франшизой владеют компании Activision и Aspyr Media.

Как удалось узнать журналистам, Paramount и Activision уже подписали соглашение, охватывающее не только производство и прокат, но и потенциальное развитие франшизы в формате кино и телевидения.

Пока неизвестно ни кто возьмется за сценарий и режиссуру, ни приблизительные сроки выхода. Но в Paramount заверили, что проекту уделят такое же внимание к качеству, как и "Топ Гану: Меверик".

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Джонни Депп шокировал Голливуд внешним видом — фото
Что произошло с Джонни Деппом
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли тайно встречается с иконой Голливуда
Анджелина Джоли и Джонни Депп тайно встречаются
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
СМИ заговорили о разводе самой красивой пары Голливуда
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли близки к разрыву?

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?