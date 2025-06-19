Компанія Raytheon зі США масштабує виробництво ракет Patriot у Європі

Американський виробник ракет Patriot, Raytheon, другий за величиною виробник зброї у світі, заявив, що інвестуватиме в європейське виробництво систем протиповітряної оборони, оскільки компанія спостерігає різке зростання замовлень як для оборони ЄС, так і для відправки в Україну.
Головні тези:
- Raytheon інвестує в будівництво нових заводів у Німеччині та Іспанії для масштабування виробництва ракет Patriot у Європі.
- Зростання попиту на системи протиповітряної оборони від європейських союзників НАТО спонукає Raytheon до подвоєння виробництва ракет до 2030 року.
- Компанія також розглядає нові бізнес-можливості в Україні та відновила виробництво ракет Stinger через високий попит через війну.
Raytheon масштабує виробництво ракет Patriot у Європі
За словами керівника підрозділу наземних і протиповітряних систем Тома Лаліберті, це спонукає Raytheon до ще глибшої співпраці з виробниками озброєнь, які базуються в ЄС і в Україні. Він зазначив, що Raytheon зараз планує подальше розширення в Європі.
Ми працюємо з нашими ланцюгами поставок, щоб збільшити виробничі потужності.
Лаліберті зазначив, що побудова нових заводів у Європі є критично важливою для задоволення високого попиту на Patriot, черги на поставку яких сягають десяти років, та на іншу зброю Raytheon.
Відповідно до контрактів, європейські союзники по НАТО очікують на додаткові 1000 ракет Patriot, що, за словами Лаліберті, означає, що Raytheon зможе подвоїти світове виробництво ракет до 2028 або 2030 року.
Ми також поступово збільшуємо наші потужності в США, але справжній стрибок — це німецькі потужності.
Raytheon також бачить нові бізнес-можливості в Україні.
Raytheon відновив раніше припинене виробництво ракет Stinger у відповідь на високий попит через війну в Україні. Лаліберті сказав, що виробництво «найімовірніше» продовжиться навіть після того, як Raytheon представить Next-Generation Short-Range Interceptor (NGSRI), призначений для заміни Stinger.
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