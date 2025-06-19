Компания Raytheon из США масштабирует производство ракет Patriot в Европе

Американский производитель ракет Patriot, Raytheon, второй по величине производитель оружия в мире, заявил, что будет инвестировать в европейское производство систем противовоздушной обороны, поскольку компания наблюдает резкий рост заказов как для обороны ЕС, так и для отправки в Украину.

Raytheon масштабирует производство ракет Patriot в Европе

По словам руководителя подразделения наземных и противовоздушных систем Тома Лалиберти, это побуждает Raytheon к еще более глубокому сотрудничеству с производителями вооружений, базирующимися в ЕС и Украине. Он отметил, что Raytheon сейчас планирует дальнейшее расширение в Европе.

Мы работаем с нашими цепями поставок, чтобы увеличить производственные мощности.

Лалиберти отметил, что построение новых заводов в Европе критически важно для удовлетворения высокого спроса на Patriot, очереди на поставку которых достигают десяти лет, и на другое оружие Raytheon.

По его словам, заводы в Германии и Испании имеют решающее значение для европейского производства. В частности, Германия и Швейцария недавно заключили масштабные контракты на закупку Patriot. Поделиться

Согласно контрактам, европейские союзники по НАТО ожидают дополнительных 1000 ракет Patriot, что, по словам Лалиберти, означает, что Raytheon сможет удвоить мировое производство ракет к 2028 или 2030 году.

Мы также постепенно увеличиваем наши мощности в США, но настоящий скачок — это немецкие мощности.

Raytheon также видит новые возможности бизнеса в Украине.

Основная дискуссия с украинскими заказчиками касается того, как лучше обеспечить их системами как можно скорее. Мы продолжаем обсуждать с (представителями — ред.) их промышленности соответствующие меры, которые они могут принять для участия в производстве и поддержке имеющихся у них систем и, надеемся, новых систем, которые они получат. Поделиться

Raytheon возобновил ранее приостановленное производство ракет Stinger в ответ на высокий спрос из-за войны в Украине. Лалиберти сказал, что производство «вероятнее всего» продолжится даже после того, как Raytheon представит Next-Generation Short-Range Interceptor (NGSRI), предназначенный для замены Stinger.