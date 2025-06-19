Компания Raytheon из США масштабирует производство ракет Patriot в Европе

Американский производитель ракет Patriot, Raytheon, второй по величине производитель оружия в мире, заявил, что будет инвестировать в европейское производство систем противовоздушной обороны, поскольку компания наблюдает резкий рост заказов как для обороны ЕС, так и для отправки в Украину.
Главные тезисы
- Raytheon удваивает производство ракет Patriot в Европе к 2030 году в ответ на резкий рост заказов со стороны европейских союзников НАТО.
- Компания рассматривает новые бизнес-возможности в Украине и возобновляет производство ракет Stinger из-за высокого спроса.
- Построение новых заводов в Германии и Испании критически важно для удовлетворения растущего спроса на ракеты Patriot в Европе.
Raytheon масштабирует производство ракет Patriot в Европе
По словам руководителя подразделения наземных и противовоздушных систем Тома Лалиберти, это побуждает Raytheon к еще более глубокому сотрудничеству с производителями вооружений, базирующимися в ЕС и Украине. Он отметил, что Raytheon сейчас планирует дальнейшее расширение в Европе.
Мы работаем с нашими цепями поставок, чтобы увеличить производственные мощности.
Лалиберти отметил, что построение новых заводов в Европе критически важно для удовлетворения высокого спроса на Patriot, очереди на поставку которых достигают десяти лет, и на другое оружие Raytheon.
Согласно контрактам, европейские союзники по НАТО ожидают дополнительных 1000 ракет Patriot, что, по словам Лалиберти, означает, что Raytheon сможет удвоить мировое производство ракет к 2028 или 2030 году.
Мы также постепенно увеличиваем наши мощности в США, но настоящий скачок — это немецкие мощности.
Raytheon также видит новые возможности бизнеса в Украине.
Raytheon возобновил ранее приостановленное производство ракет Stinger в ответ на высокий спрос из-за войны в Украине. Лалиберти сказал, что производство «вероятнее всего» продолжится даже после того, как Raytheon представит Next-Generation Short-Range Interceptor (NGSRI), предназначенный для замены Stinger.
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