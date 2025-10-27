“Аерофлот” опинився за крок від банкрутства

Попри заяви про те, що санкції не діють, авіагалузь РФ їх серйозно відчуває. Адже обмеження доступу до сучасних літаків, запчастин та сервісного обслуговування лише посилює кризу в російській авіації.

У підсумку головними заручниками ситуації стають пасажири, які оплачуватимуть зростаючі витрати галузі з власних гаманців.

Зокрема “Аерофлот” попередив про нове суттєве зростання вартості авіаквитків у Росії. За перше півріччя 2025 року середні тарифи компанії вже зросли на 6 %.

Однак це лише початок — у майбутньому ціни підскочать ще більше. Причиною називають стрімке подорожчання обслуговування літаків та пасажирів. До цього додається й дедалі глибша проблема з технічним станом повітряних суден: через брак запчастин і сервісного обслуговування в умовах санкцій зростає кількість поломок, а отже — й аварійних посадок. Поширити

Як зауважили в зовнішній розвідці, це ставить під загрозу не лише комфорт, а і безпеку перельотів у Росії.

Крім того, гострою проблемою є і зростання частки аеропортових витрат — на деяких напрямках вона вже сягає 30 % вартості квитка.

Щоб покривати ці витрати, російські авіакомпанії вводять додатковий “інфраструктурний збір”, який у підсумку ляже на плечі пасажирів. Голова “Аерофлоту” відкрито визнав: перекласти всі витрати на авіаперевізників неможливо, а альтернативних джерел доходу немає.