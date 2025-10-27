Попри заяви Москви про «недієвість» санкцій, авіаційна галузь Росії відчуває їхній вплив дедалі гостріше.
Головні тези:
- Санкції серйозно ускладнюють ситуацію у російській авіації, призводячи до стрімкого підвищення вартості авіаквитків та загрози безпеці перельотів.
- Брак запчастин та сервісного обслуговування літаків призводить до зростаючої кількості поломок та аварійних посадок.
“Аерофлот” опинився за крок від банкрутства
Попри заяви про те, що санкції не діють, авіагалузь РФ їх серйозно відчуває. Адже обмеження доступу до сучасних літаків, запчастин та сервісного обслуговування лише посилює кризу в російській авіації.
У підсумку головними заручниками ситуації стають пасажири, які оплачуватимуть зростаючі витрати галузі з власних гаманців.
Зокрема “Аерофлот” попередив про нове суттєве зростання вартості авіаквитків у Росії. За перше півріччя 2025 року середні тарифи компанії вже зросли на 6 %.
Як зауважили в зовнішній розвідці, це ставить під загрозу не лише комфорт, а і безпеку перельотів у Росії.
Крім того, гострою проблемою є і зростання частки аеропортових витрат — на деяких напрямках вона вже сягає 30 % вартості квитка.
Щоб покривати ці витрати, російські авіакомпанії вводять додатковий “інфраструктурний збір”, який у підсумку ляже на плечі пасажирів. Голова “Аерофлоту” відкрито визнав: перекласти всі витрати на авіаперевізників неможливо, а альтернативних джерел доходу немає.
